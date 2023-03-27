Офицер-десантник со Ставрополья погиб в военной операции

27 марта 2023, 12:29

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В военной операции на Украине погиб командир десантно-штурмового батальона из села Бурлацкое Дмитрий Лисицкий, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 130 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта глава Ипатовского городского округа Вера Шейкина сообщила о гибели Вячеслава Жукова в военной операции на Украине. Жуков стал по меньшей мере 129-м жителем Ставропольского края, чью гибель в военной операции официально подтвердили представители властей.

О гибели в военной операции уроженца села Бурлацкое Дмитрия Лисицкого сообщил в ночь на 27 марта в своем телеграм-канале глава Благодарненского городского округа Александр Теньков.

Он уточнил, что Лисицкий служил в 247-м полку ВДВ. "Дмитрий Лисицкий за время службы не раз принимал участие в боевых операциях, проявляя мужество и отвагу. Он прошёл не одну «горячую точку»: 1993 год — Абхазия, 1999 — Дагестан, 1999-2000 — Чечня, 2000-2001 — Югославия, 2001-2004 — Чечня, 2008 — Абхазия", - говорится в публикации чиновника.

Дмитрий Лисицкий погиб "на передовой", сообщил вечером 26 марта врио ректора Ставропольского аграрного госуниверситета Владимир Ситников. "В бою погиб выпускник нашего вуза, командир 2-го десантно-штурмового батальона 247 гвардейского особого кавказского казачьего десантно-штурмового полка, Герой России Дмитрий Михайлович Лисицкий. […] Буквально месяц назад Дмитрий Михайлович принимал участие в патриотических мероприятиях в вузе, общался со студентами", - написал он на своей странице во "ВКонтакте".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 130 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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