Житель Ипатовского района погиб на Украине

27 марта 2023, 08:37

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Вячеслав Жуков из Ипатовского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 129 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта стало известно, что на Украине погиб Тимур Булгучев из станицы Марьинской. Он стал, по меньшей мере, 128-м жителем Ставропольского края, чья гибель в ходе спецоперации была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб Вячеслав Жуков. Он посмертно награжден орденом Мужества, в школе поселка Красочный в его честь открыта мемориальная доска, сообщила 24 марта глава Ипатовского городского округа Вера Шейкина.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 129 уроженцев Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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