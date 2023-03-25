Тимур Булгучев. Скриншот публикации администрации Кировского городского округа https://vk.com/akmrsk?w=wall-134629647_4342

25 марта 2023, 15:21

Уроженец Ставрополья убит на Украине

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Тимур Булгучев из станицы Марьинской погиб на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 128 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта губернатор Ставрополья подтвердил гибель земляка, Никиты Гусева, в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 127 жителей Ставропольского края.

В военной операции на Украине погиб житель станицы Марьинской Тимур Булгучев, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" администрация Кировского городского округа. Подробности службы и гибели Булгучева в публикации не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 128 уроженцев Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине четырех военных из Ростова-на-Дону", "Кадыров раскритиковал глав регионов за сообщения о погибших на Украине", "Два уроженца Дагестана убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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