Губернатор Ставрополья сообщил о гибели земляка на Украине

19 марта 2023, 00:46

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров вручил медаль "Золотая Звезда" отцу погибшего в зоне спецоперации на Украине Никиты Гусева. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 127 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 13 марта стало известно о гибели на Украине Максима Витмана из Новопавловска Ставропольского края. Таким образом, власти подтвердили гибель в военной операции не менее 126 жителей Ставрополья.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил в своем телеграм-канале 17 марта о том, что вручил медаль "Золотая Звезда" отцу Никиты Гусева, погибшего в зоне специальной военной операции.

"Он награждан посмертно, к сожалению. Сохраним память о Герое", - написал Владимиров, не указав при этом, когда и при каким обстоятельствах погиб Гусев.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 127 жителей Ставропольского края. Всего по состоянию на 00.30 мск 19 марта власти сообщили о гибели на Украине не менее 1628 жителей юга России, в том числе 917 жителей СКФО и 711 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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