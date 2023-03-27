27 марта 2023, 12:54

Пожизненно осужденному Мансуру Ражаеву назначена компенсация за нарушение его прав

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Пятый кассационный суд в Пятигорске встал на сторону уроженца Чечни Мансура Ражаева, осужденного пожизненно по делу причастности к боевикам, в его споре с колонией и назначил ему компенсацию за нарушение условий содержания.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 января 2012 года Верховный суд Дагестана приговорил к пожизненному заключению жителя Чечни Мансура Ражаева, признав его участником незаконного вооруженного формирования, члены которого совершили убийство шестерых бойцов внутренних войск России на окраине селения Тухчара Новолакского района Дагестана в сентябре 1999 года. Ражаев неоднократно подавал иски к ФСИН. Так, в октябре 2022 года Верховный суд Чечни отказал администрации колонии в запрете уроженцу Чечни Мансуру Ражаеву, осужденному пожизненно, переписываться с другими заключенными колонии.

Согласно материалам дела, Мансур Ражаев обратился в суд с иском к колонии №6 УФСИН по Хабаровскому краю, в котором потребовал компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении. Он указал, что 3 февраля 2020 года обратился к администрации колонии с просьбой выдать ему материалы личного дела, чтобы он ознакомился с ними. Однако он был ознакомлен только с первым томом личного дела, в выдаче бланка геномной регистрации ему было отказано.

Эти действия руководства колонии Ражаев счел необоснованными, а также указал, что они препятствовали в подаче жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), что нарушает его права. Он счел эти действия нарушением условий содержания и потребовал компенсацию в размере 200 000 рублей.

Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск Ражаева частично. Суд обязал руководство колонии ознакомить заключенного с материалами дела, выдать ему геномную справку, и выплатить компенсацию в размере 3000 рублей. Это решение оставил в силе апелляционный суд. После этого руководство колонии подало кассационную жалобу.

Ражаев в судебном заседании участвовал по видеосвязи, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Пятом кассационном суде, который рассматривал жалобу Ражаева.

Он заявил, что в ЕСПЧ находится его жалоба "Ражаев против РФ". "ЕСПЧ предоставлял несколько раз определенные сроки, в которые я и мои адвокаты должны были предоставить суду дополнительные аргументы. С учетом этого мне необходимо было ознакомиться с материалами личного дела в полном объеме", – пояснил он.

Представитель УФСИН Рунова пояснила, что руководство колонии отказалось предоставлять Ражаеву геномную информацию, так как согласно ФЗ №242 "О персональных данных" она относится к персональным данным.

Пятый кассационный суд оставил решение Заводского районного суда Грозного без изменения. "Кассационную жалобу Федерального казенного учреждения "Исправительная колония №6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю", Федеральной службы исполнения наказаний оставить без удовлетворения", – сказано в решении суда, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Напомним, 4 сентября 2022 года стало известно, что Верховный суд Чечни частично удовлетворил иск Мансура Ражаева, потребовавшего компенсацию от Минфина России за нарушение его права на судопроизводство в разумные сроки. Ражаев пожаловался, что в декабре 2017 года он подал жалобу на незаконные действия сотрудников СИЗО в Иркутске, но апелляция неоднократно возвращала дело и жалобы по нему в Заводский суд Грозного из-за процессуальных нарушений, в результате решение было принято только через несколько лет.

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Примечание:

"Суд встал на сторону владикавказца в споре о компенсации за утрату зрения в СИЗО Нальчика", "Передано в суд дело уроженца Чечни, обвиняемого в убийствах военнослужащих в Дагестане", "В Дагестане Мансур Ражаев приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству военных".

Автор: Людмила Маратова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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