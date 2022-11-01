Пожизненно осужденному уроженцу Чечни разрешена переписка с другими заключенными

01 ноября 2022, 03:11

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Верховный суд Чечни отказал исправительной колонии в запрете уроженцу Чечни Мансуру Ражаеву, осужденному пожизненно, переписываться с другими заключенными колонии.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2011 года в отношении Мансура Ражаева было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Ему было предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, члены которого утром 5 сентября 1999 года вторглись в Новолакский район Дагестана, захватили военнослужащих внутренних войск МВД России и публично их казнили. Ражаев неоднократно подавал иски к ФСИН. К примеру, в сентябре 2022 года Верховный суд Чечни частично удовлетворил его иск с требованием компенсации от Минфина России за нарушение его права на судопроизводство в разумные сроки.

Верховный суд Чечни отказа исправительной колонии в Хабаровском крае в запрете пожизненно осужденному уроженцу Чечни Мансуру Ражаеву личной переписки. Решение опубликовано 31 октября на сайте суда.

Ражаев требовал признать незаконным решение администрации колонии о запрете личной переписки с другими заключенными, которые отбывают наказание в том же исправительном учреждении. В мае 2021 года Заводской районный суд Грозного частично удовлетворил исковые требования Ражаева и потребовал от руководства учреждения разрешить ему переписку через "Почту России".

Апелляционная инстанция оставила решение в силе, но администрация исправительной колонии попыталась его вновь оспорить, мотивируя решение вновь открывшимися обстоятельствами.

Верховный суд Чечни принял решение вернуть заявителю, то есть администрации исправительного учреждения заявление из-за несоответствия требованиям Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

При этом в акте отмечается, что "возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким заявлением в суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения".

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