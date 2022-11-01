01 ноября 2022, 03:11

Пожизненно осужденному уроженцу Чечни разрешена переписка с другими заключенными

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Верховный суд Чечни отказал исправительной колонии в запрете уроженцу Чечни Мансуру Ражаеву, осужденному пожизненно, переписываться с другими заключенными колонии.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2011 года в отношении Мансура Ражаева было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Ему было предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, члены которого утром 5 сентября 1999 года вторглись в Новолакский район Дагестана, захватили военнослужащих внутренних войск МВД России и публично их казнили. Ражаев неоднократно подавал иски к ФСИН. К примеру, в сентябре 2022 года Верховный суд Чечни частично удовлетворил его иск с требованием компенсации от Минфина России за нарушение его права на судопроизводство в разумные сроки.

Верховный суд Чечни отказа исправительной колонии в Хабаровском крае в запрете пожизненно осужденному уроженцу Чечни Мансуру Ражаеву личной переписки. Решение опубликовано 31 октября на сайте суда.

Ражаев требовал признать незаконным решение администрации колонии о запрете личной переписки с другими заключенными, которые отбывают наказание в том же исправительном учреждении. В мае 2021 года Заводской районный суд Грозного частично удовлетворил исковые требования Ражаева и потребовал от руководства учреждения разрешить ему переписку через "Почту России".

Апелляционная инстанция оставила решение в силе, но администрация исправительной колонии попыталась его вновь оспорить, мотивируя решение вновь открывшимися обстоятельствами.

Верховный суд Чечни принял решение вернуть заявителю, то есть администрации исправительного учреждения заявление из-за несоответствия требованиям Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

При этом в акте отмечается, что "возвращение заявления не препятствует повторному обращению с таким заявлением в суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Суд встал на сторону владикавказца в споре о компенсации за утрату зрения в СИЗО Нальчика", "Передано в суд дело уроженца Чечни, обвиняемого в убийствах военнослужащих в Дагестане", "В Дагестане Мансур Ражаев приговорен к пожизненному заключению за причастность к убийству военных".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

01 ноября 2022, 04:10

01 ноября 2022, 02:12

01 ноября 2022, 01:13

01 ноября 2022, 00:15

31 октября 2022, 23:17

  • Путин отметил сложности с согласованием позиций Алиева и Пашиняна

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в Сочи с президентом России подтвердили признание территориальной целостности друг друга и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. Не все удалось согласовать и часть пунктов пришлось изъять из подготовленного ранее текста, сообщил сегодня Владимир Путин.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи