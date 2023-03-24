Жительница Кубани обвинена в дискредитации российских военных

24 марта 2023, 03:54

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Силовики составили протокол о дискредитации армии на жительницу Кубани Марию Кунченко, которая расклеила листовки с призывами против мобилизации в станице Григорьевская.

Как писал "Кавказский узел", только в 2022 году суды Краснодарского края рассмотрели 254 административных дела по статье о дискредитации российских военных, сумма назначенных штрафов превысила 7 миллионов рублей.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Полиция пришла к Марии Кунченко спустя два дня после расклейки листовок. Сотрудник МВД отвел женщину в участковый пункт, где на нее составили протокол по статье о дискредитации армии, сообщил вечером 23 марта правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Сама активистка сообщила журналистам, что расклеила листовки против мобилизации в станице Григорьевская 21 марта. В листовках женщины, в частности, был призыв избегать повесток и военкоматов.

Григорьевская — станица в Северском районе Краснодарского края, административный центр Григорьевского сельского поселения. На 1 марта 2015 года численность населения станицы составляла 1436 человек, указано на сайте местной администрации.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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