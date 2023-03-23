Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку

23 марта 2023, 22:00

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Суд в Махачкале приговорил Мухамеда-Афанди Асипова к двум годам лишения свободы условно по делу о нападении на силовика в ходе протестов против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в Махачкале, в том числе в отношении Адама Гаджиева был составлен административный протокол о хулиганстве. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch.

Советский районный суд Махачкалы признал виновным в нападении на силовика на акции протеста против мобилизации Мухамеда-Афанди Асипова. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Дело поступило в суд 23 декабря, состоялись пять заседаний суда, приговор был вынесен 16 марта, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что 10 марта стало известно о приговоре Адаму Гаджиеву. Он приговорен к полутора годам заключения по делу о применении насилия к представителю власти в ходе протестов против мобилизации в Махачкале.

Четырем участникам акции протеста против мобилизации в Махачкале переквалифицировали обвинение со статьи о нападении на силовика на причинение легкого вреда здоровью и выпустили их из СИЗО. Переквалификация обвинения связана с тем, что силовик на митинге был в штатском.

Напомним, власти Дагестана отказались признать уличные протесты в республике инициативой местных жителей. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что протесты против мобилизации в Дагестане инспирированы из-за границы, а МВД объяснило жесткий разгон протестующих их агрессивностью. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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