Суд приговорил к лишению свободы участника акции против мобилизации в Махачкале

10 марта 2023, 18:00

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Адам Гаджиев приговорен к полутора годам заключения по делу о применении насилия к представителю власти в ходе протестов против мобилизации в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", 25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Правозащитники сообщили о десятках уголовных дел в отношении протестующих. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных нарушениях порядка проведения публичных мероприятий в Махачкале, в том числе в отношении Адама Гаджиева был составлен административный протокол о хулиганстве. Против демонстрантов были возбуждены по меньшей мере 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила в январе Human Rights Watch.

Участник акции протеста против мобилизации Адам Гаджиев приговорен к полутора годам колонии по делу о применении неопасного для жизни насилия к представителю власти, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на представителя Советского районного суда Махачкалы.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело поступило в суд 9 ноября 2022 года, состоялись пять заседаний, приговор был оглашен 10 февраля. Защита Гаджиева обжаловала приговор.

"Кавказский узел" также сообщал, что участника прошедшей в сентябре 2022 года в Махачкале акции протеста против мобилизации Гафара Исаева, суд приговорил к двум годам лишения свободы условно, признав его виновным в применении насилия к силовику.

Участника протестов против мобилизации Кемрана Агабекова суд приговорил к штрафу в 150 тысяч рублей за нападение на сотрудника полиции. С учетом того, что махачкалинец находился во время следствия и суда под арестом, сумма штрафа снижена до 50 тысяч рублей.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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