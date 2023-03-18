Три сотрудника "Саирме" уволены по требованию бастующих

18 марта 2023, 01:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудникам завода "Саирме" удалось добиться выполнения одного из требований. Руководство уволило трех человек, которых бастующие обвинили в подрывной деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 13 февраля все 30 рабочих завода "Саирме" начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. 26 февраля, не получив ответа на свои требования, они попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им. 6 марта рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь, но пока не достигли договоренностей с руководством предприятия, сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Георгий Диасамидзе.

Председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Гиоргий Диасамидзе рассказал 17 марта корреспонденту "Кавказского узла", что на 33-й день забастовки руководство компании "Саирме" удовлетворило одно из требований забастовщиков.

"Из компании уволены три человека из администрации. Их увольнения забастовщики требовали с первых дней, так как они навредили и забастовке, и компании. Это представитель администрации Нико Беридзе, адвокат Лаша Чилая и сотрудник компании Ираклий Алистрахо. Также после участия в переговорах владельца компании и его представителей было заключено на первом этапе устное соглашение. Но забастовка продолжается на данном этапе до завершения переговоров и подписания соглашения. Надеемся, что соглашение между компанией "Саирме" и Labor, представляющим интересы бастующих, будет заключено в ближайшие дни", - рассказал Диасамидзе.

Он также сообщил, что профсоюз обратился к омбудсмену по поводу дискриминации сотрудников "Саирме". Представители омбудсмена уже провели встречу с бастующими, в ближайшее время должна быть дана оценка действиям руководства предприятия.

В ночь на 15 марта полицейские задержали двух участников забастовки, которые попытались помешать вывезти ящики с минеральной водой с завода "Саирме", сообщил профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности. 16 марта их отпустили по решению суда, она вновь присоединились к забастовке.

20 февраля Георгий Диасамидзе сообщил, что розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, пояснили в администрации "Саирме".

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