Работники завода "Саирме" во время забастовки. Фото: https://ru.netgazeti.ge/48749/

16 марта 2023, 19:38

Работники завода "Саирме" освобождены после задержания

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Два сотрудника завода "Саирме" в Грузии освобождены по решению суда и вернулись к участию в забастовке. Руководство предприятия не идет на переговоры с бастующими, рассказал представитель профсоюза.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 15 марта полицейские задержали двух участников забастовки, которые попытались помешать вывезти ящики с минеральной водой с завода "Саирме", сообщил профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности.

13 февраля все 30 рабочих завода "Саирме" начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. 26 февраля, не получив ответа на свои требования, они попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им. 6 марта рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь, но пока не достигли договоренностей с руководством предприятия, сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Георгий Диасамидзе. 

Суд отпустил двух задержанных участников забастовки без взысканий, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель профсоюза Labor Георгий Диасамидзе. "Сегодня эти работники вернулись в Саирме и продолжают забастовку", - сказал он.

Сотрудники компании "Минеральные воды Саирме" по-прежнему требуют встречи с представителями властей. "Требования сотрудников неизменны. Наряду с 30-процентным повышением заработной платы бастующие добиваются улучшения условий труда, обеспечения безопасной работы и технической исправности оборудования", - рассказал представитель профсоюза.

 Диасамидзе отметил, что администрация завода заменила часть работников предприятия, что позволяет выпускать "примерно 15 % от нормального объема продукции"". "Руководство предприятия на переговоры не идет, требуя отстранить меня от участия в забастовке. Но забастовка идет уже 32-й день", - подчеркнул он.

20 февраля Георгий Диасамидзе сообщил, что розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, пояснили в администрации "Саирме".

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Примечание:

"Профсоюз обвинил "Саирме" в попытке заменить бастующих работников", "Дорожные рабочие объявили забастовку в Грузии после гибели коллеги", "Организатор забастовки сотрудников клининговой компании в Тбилиси уволен".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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