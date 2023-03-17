Захват частником детской площадки в Махачкале возмутил прокуратуру

17 марта 2023, 10:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Участок земли во дворе двух многоквартирных домов на проспекте Имама Шамиля в Махачкале был передан в частную собственность по поддельным документом, заявила прокуратура, потребовав вернуть участок муниципалитету.

Прокуратура Махачкалы обнаружила факт "незаконного завладения земельным участком" на придомовой территории многоквартирных домов с детской игровой площадкой, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

"В ходе надзорных мероприятий выявлен факт незаконной постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности на земельный участок, фактически расположенный в границах придомовой территории жилых многоквартирных домов № 8 и 10 по пр. И. Шамиля и находящейся на нем детской игровой площадки", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По версии прокуратуры, в 2015 году на основании поддельных документов земельный участок площадью 1000 квадратных метров был поставлен на кадастровый учет и оформлен в собственность, а позднее разделен на два земельных участка "и реализован иным лицам".

"Прокуратурой г. Махачкалы в Советский районный суд г. Махачкалы направлено исковое заявление о признании недействительными правового акта, договоров купли-продажи земельного участка, аннулировании записей о государственной регистрации права и сведений из кадастра недвижимости, а также возврате земельного участка в муниципальную собственность", - говорится в публикации.

Также возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) "по факту приобретения путем обмана на основании поддельных документов права собственности на земельный участок, принадлежащий муниципальному образованию", подчеркнуло ведомство.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. По состоянию на 10.20 мск, под сообщением, опубликованным в 09.44 мск, не размещено ни одного комментария.

"Кавказский узел" писал также, что 12 марта и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил о встрече с жильцами дома по улице Габитова, которые жаловались на строительство рядом с их домом. Специалисты будут изучать правоустанавливающие документы, которые представлены собственником участки, и мэрия рассмотрит варианты предоставления ему другого земельного участка, сообщил Газимагомедов. Авторы многих комментариев под публикацией призвали Ризвана Газимагомедова обратить внимание и на строительство во дворе домов на улицах Чайковского и Комарова.

Ранее, 19 февраля, жильцы домов по улицам Чайковского и Комарова записали видеообращение к властям Махачкалы. Они попросили не допустить строительства многоэтажного дома на месте демонтированной 10 днями ранее детской площадки во дворе, который реконструировался по федеральной программе. В мэрии сообщили, что добиваются возвращения этого земельного участка в муниципальную собственность, рассказала "Кавказскому узлу" активистка движения "Город наш".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.