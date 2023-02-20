Махачкалинцы выступили против строительства дома на месте детской площадки

20 февраля 2023, 12:47

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Во дворе двух домов в Махачкале демонтировали детскую площадку, чтобы построить там жилой дом, заявили местные жители, потребовав от властей не допустить строительства. В мэрии сообщили, что добиваются возвращения участка в муниципальную собственность, рассказала активистка движения "Город наш".

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября 2022 года депутаты горсобрания Махачкалы удовлетворили просьбу Салмана Дадаева об отставке с должности мэра. В тот же день исполняющим обязанности мэра стал Ризван Газимагомедов, назначенный вице-мэром за несколько дней до этого. За полтора месяца Газимагомедов ничего не предпринял для борьбы с уплотнительной застройкой и захватом земель, тогда как прошлый мэр добился определенных результатов в этом направлении, заявили в январе махачкалинские активисты.

Жители Махачкалы в январе назвали актуальной проблему самостроев. При этом городские чиновники не один год заявляют, что ведут борьбу с этим явлением: так, в августе 2021 года Салман Дадаев отчитался, что на проспекте Гамидова по просьбам жителей снесено здание, построенное без разрешения более 10 лет назад.

Во дворе домов по улице Чайковского, 18 и Комарова, 14 была демонтирована детская площадка, построенная по федеральной программе в 2020 году. Вместо нее там планируется построить многоэтажный дом, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" местные жители.

19 февраля жильцы дома вышли на акцию протеста и записали видеообращения к властям города с просьбой остановить строительство. "Мэр Махачкалы Ризван Газимагомедов говорил, что уплотнительной застройки в городе не будет. Как тогда понимать, что затраченные на благоустройство двора бюджетные средства выкинуты на ветер?" - сказала корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница Аида.

Детскую площадку демонтировали около 10 дней назад, ночью, отметила жительница Махачкалы Ирина. "Застройщик сообщил, что собирается на ее месте строить четырехэтажный дом", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

"Застройщик говорит, что у него имеются все документы на данный участок. Как и когда это могло произойти, если двор реконструировался по федеральной программе?" – сказал корреспонденту "Кавказского узла" махачкалинец Али.

20 января в Кировском райсуде города состоялось рассмотрение иска от застройщика к управлению ЖКХ Махачкалы об устранении в пользовании земельным участком. Суд постановил обязать управление ЖКХ устранить препятствие в пользовании этим участком площадью 200 квадратных метров, предоставив застройщику право демонтажа детской площадки или ее переноса, говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

С жителями домов встретился координатор ЛДПР по Кировскому району Владимир Хиряев. Он пообещал, что в администрацию Махачкалы будет направлен запрос от депутата Госдумы по поводу нарушения прав жителей микрорайона и возможной незаконной застройки, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка движения «Город наш» Мадина Ибрагимова.

По ее словам, 19 февраля на запрос в городскую администрацию был получен ответ, в котором говорится, что городским управлением имущественных и земельных отношений "был собран по данному адресу материал" и направлены исковые заявления в Кировский райсуд "с целью возврата указанных земельных участков в муниципальную собственность".

"На сегодняшний день ждем рассмотрения суда. Данный вопрос на контроле управления имущественных и земельных отношений города Махачкалы. О решении суда вы будете уведомлены дополнительно", - говорится в ответе мэрии. Дата рассмотрения иска еще не назначена, отмечается в нем.

Активисты будут поддерживать жильцов, сказала Мадина Ибрагимова. "В мэрии сообщили, что администрация подала иск в суд о том, чтобы земельный участок признать незаконным. «Город наш» будет поддерживать жильцов. Мы знаем, что юристы городской администрации любят пускать подобные дела на самотек, так сказать, «на усмотрение суда». Будем добиваться, чтобы власти воевали за этот участок и вернули его в собственность города и жильцов", - сказала она.

Комментариями мэрии Махачкалы и владельца земельного участка относительно застройки дворовой территории по указанному адресу "Кавказский узел" пока не располагает.

Обратить внимание Ризвана Газимагомедова на проблему попытался сегодня пользователь Telegram с ником "Г Г". "Махачкала, ул. Чайковского, д. 18 и ул. Комарова, д. 14. Демонтировали детскую площадку, построенную по федеральной программе, для строительства многоэтажки. Каждый кусок земли застроить, что ли, главная цель?" – написал он в 12.02 мск в комментарии под одной из последних публикаций в телеграм-канале и. о. мэра.

Ризван Газимагомедов или другой представитель городских властей, по состоянию на 12.45 мск, не ответили на этот вопрос пользователя. При этом на некоторые более ранние вопросы авторов комментариев там опубликованы ответы представителей Центра управления городом мэрии Махачкалы и других структур администрации.

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