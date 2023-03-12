Отчет Газимагомедова о реакции на жалобы вызвал вопросы у махачкалинцев

12 марта 2023, 17:47

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Жильцы дома по улице Габитова добились реакции властей Махачкалы на свои просьбы остановить строительство рядом с их домом, сообщил и. о. мэра Ризван Газимагомедов. Жалобы на аналогичное строительство во дворе домов на улицах Чайковского и Комарова остаются без ответа, указали горожане.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля жильцы домов по улицам Чайковского, 18 и Комарова, 14, записали видеообращение к властям Махачкалы. Они попросили не допустить строительства многоэтажного дома на месте демонтированной 10 днями ранее детской площадки во дворе, который реконструировался по федеральной программе. В мэрии сообщили, что добиваются возвращения этого земельного участка в муниципальную собственность, рассказала "Кавказскому узлу" активистка движения "Город наш".

Сегодня и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил, что отреагировал на обращения в связи со строительством около дома по улице Габитова. "В мой адрес поступило большое количество обращений от жителей дома 16в по улице Габитова с просьбой приостановить начатые рядом с их многоквартирным домом строительно-монтажные работы. Мы с коллегами приехали на место, побеседовали с жильцами и собственником земельного участка", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты будут изучать правоустанавливающие документы, которые представлены собственником, добавил он. "Нами будут рассмотрены варианты по предоставлению собственнику другого земельного участка, а также строительства на этом участке сквера", - сообщил Газимагомедов.

По состоянию на 17.45 мск, под публикацией главы города размещено 63 комментария. Пользователь Камиль поблагодарил чиновника за реакцию на обращения. "От себя лично и от всех жильцов дома по адресу Габитова 16В, хотим выразить вам огромную благодарность за то что вы посетили наш двор, оценили ситуацию воочию и поговорили с жильцами. Спасибо, что проявили участие и помогли нам в решении нашей проблемы!" - написал он.

Авторы многих других комментариев призвали Ризвана Газимагомедова обратить внимание и на строительство во дворе домов на улицах Чайковского и Комарова.

"И мы ждём вашего участия и вашей помощи! Помогите, пожалуйста и нам. По адресу Комарова, д. 14 мы остались без двора, без детской площадки! Это какая-то запутанная ситуация! Наш двор продали в частную собственность и частник хочет начать стройку! Приезжайте к нам, посмотрите! Наши дети теперь вынуждены играть на дороге!" – написал, в частности, пользователь 27230 27230.

"Просим вас решить и наш вопрос, Чайковского 21, обещаем разбить такой же парк и будем "соревноваться" с этим двором, у кого красивее.Пожалуйста, мы все, соседи четырех многоквартирных домов, просим принять решение в пользу наших детей, пенсионеров, которым нет места для выхода во двор", - написала Амина Омарова.

Согласно данным сервисов "Яндекс.Карты" и "2ГИС", дом № 21 по улице Чайковского на картах не указан. Улицы Чайковского и Комарова пролегают параллельно, общий двор с домом № 14 по улице Комарова имеют дома № 14 и 18 по улице Чайковского, дом № 16 по улице Комарова и дом № 2 по улице Громова.

"Очень надеемся, что и нашему собственнику с Чайковского 21 будет предоставлен другой равноценный участок! Больше полугода просим всех, от кого это зависит, сохранить наше жизненное пространство во дворе!" – призвала Заира. "Обещаем своими силами восстановить разобранный собственником участок!" – добавила она в другом комментарии.

"И мы хотели бы обратиться с аналогичной просьбой. По улице Чайковского, 21 также был приобретен участок, который совсем недавно был спортивной площадкой, которую поставили по программе «Комфортная среда». Большая просьба к вам как к мэру: выделите и нашему застройщику участок, чтобы прекратить наше противостояние", - попросил Ви.

"Приезжайте, пожалуйста, на Чайковского 21, [сомнительным] путём был продан участок, на котором хотят построить 4-этажный дом, который уже продают на разных сайтах! По федеральной программе была построена детская площадка, которую перенес человек прям на проезжую часть, которому принадлежит данный участок… Просим вас проверить его документы [на участок]", - написал Umka _28.

"Просим вас помочь и нам с решением нашего вопроса по возврату двора по Комарова 14. И запрета на постройку многоэтажного дома по адресу Чайковского 21", - написал Zu.

"Направили информацию в Управление архитектуры для реагирования. Под комментарием вас проинформируют дополнительно", - ответил этому пользователю представитель Центра управления городом. Такое же сообщение представитель властей опубликовал в ответ на комментарий пользователя Umka _28.

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