Владимир Атаманчук заявил о попытке фальсификации его дела

17 марта 2023, 04:41

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Следователь отказался выдать сочинцу Владимиру Атаманчуку опись возвращаемых после обыска вещей и внести в постановление о психолого-лингвистической экспертизе его вопрос для эксперта. Атаманчук расценил действия следователя как попытку сфальсифицировать материалы для уголовного дела о дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. 21 октября стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. В середине февраля пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его написать отказ от адвоката в пользу государственного защитника.

26 декабря Атаманчук рассказал, что следователь обязал его являться почти ежедневно, а ездить приходится за сто километров. Ежедневные визиты к следователю повлияли на состояние здоровья пенсионера, он вынужден был обратиться к врачам. 28 декабря Атаманчук был госпитализирован после вызова на допрос. Из больницы он был выписан 4 января.

70-летний Владимир Атаманчук 16 марта был вызван следователем для очередных "следственных действий" в управление МВД в Сочи. По словам Атаманчука, все действия проходили в присутствии женщины-адвоката, предоставленной ему без его согласия "от государства".

"Я даже не знаю, до сих пор, как зовут эту женщину, хотя вижу ее в третий раз на «следственных действиях». Ее роль, на мой взгляд, сводится к тому чтобы содействовать следователю в фальсификации дела против меня. Все неправомерные действия в отношении меня она подкрепляет своей подписью. От следователя мне продолжают поступать угрозы «посадить в подвал», если я буду защищать себя и отказываться подписывать то, что ему нужно", - рассказал Атаманчук корреспонденту "Кавказского узла".

По словам пенсионера, "государственная защитница" слышала весь разговор в кабинете следователя, но ни разу не разъяснила ему его права и не указала на нарушение его прав следователем.

"Просто молчала и подписывалась там где указывал следователь. Следователь пытался без описи вручить мне «мои» вещи, изъятые при обыске: компьютер и диски памяти: прессовал меня, чтобы я забрал носители информации без какого либо документального оформления этого действия. Никаких документов о том, что он мне возвращает ранее изъятые вещи он мне не предоставил. До похода к следователю я проконсультировался с несколькими юристами и адвокатами насчет правил возврата изъятого при обыске имущества, все говорили одно и тоже, что забирать свои вещи из полиции надо под опись. Копию документа о возврате этих вещей с датой, подписью следователя и их описью и причиной возврата, мне должны выдать, этого требует закон", - рассказал Владимир Атаманчук.

От адвокатов Атаманчук узнал, что такой неоформленный возврат носителей информации, не признанных вещдоками, практикуется силовиками для фальсификации уголовных дел: носители передаются владельцу с нужной силовикам информацией, изымаются при повторном обыске и становятся доказательством версии следствия.

"Я, понимая всю сложность ситуации, обратился к провластному адвокату, присутствовавшей при этом, но она опять молчала и на меня не реагировала. Протокол наших бесед не велся. Тогда следователь мне сказал зло: «Не будешь забирать без описи? Тогда ничего не получишь». Думаю, что это лишний раз подтвердило его умысел: если все чисто, почему не было возможности дать мне документ о возврате изъятых ранее вещей, не являющимися вещдоками по делу?" - рассуждает Атаманчук.

Адвокат Сергей Костюк, которого следователи перестали приглашать на следственные действия к Атаманчуку, считает правильным и законным отказ пенсионера забирать изъятые вещи без описи. "Если следователь решает что изъятая техника не содержит вещдоков, она возвращается хозяину с описью и с подтверждением того что в ней нет доказательств по обвинению. В обратном случае, при бездокументальном возврате, очень легко нафаршировать носители информации чем-либо нежелательным для обвиняемого", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

После того, как Атаманчук отказался забирать вещи, следователь ознакомил его с постановлением о проведении психолого-лингвистической экспертизы.

"Следователь в присутствии адвоката объявил, что в Краснодарском крае нет экспертов, которые могли бы ответить на вопрос, является ли голубь мира, которого я нарисовал на плакате и написал «миру мир», дискриминацией армии РФ. Поэтому следователь решил свое постановление о проведении экспертизы направить в Ростов-на-Дону - там, как он выяснил, есть нужные специалисты. Я прочитал постановление, копию которого он мне отказался выдать: там был уже готовый приговор мне, мол этим плакатом я имел умысел на совершение преступления по дискредитации армии РФ", - рассказал пенсионер.

Атаманчук попросил внести в документ его вопрос о том, почему следователь до проведения экспертизы констатирует умысел на совершение преступления. "Следователь в резкой форме мне отказал и напомнил, что если я буду умничать то он посадит меня на пять лет. Все это происходило в присутствии адвоката, она даже не напомнила следователю о моем праве задать свой вопрос эксперту и неправомерности угроз лишением свободы. Как он может утверждать что посадит меня на пять лет? Значит у него уже есть договоренность с судом о том что меня осудят на пять лет?" - рассуждает он.

Владимир Атаманчук намерен жаловаться на следователя в прокуратуру, однако предыдущая жалоба, направленная им в Следственный комитет РФ, в результате была передана для разбирательства самому следователю, чьи действия пенсионер пытался обжаловать.

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