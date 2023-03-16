Прокуратура потребовала заново рассмотреть дело Хусейна Карагулова

16 марта 2023, 07:50

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Прокуратура Кабардино-Балкарии обжаловала в Верховном суде республики решение Нальчикского горсуда, оправдавшего ученого Хусейна Карагулова. Ведомство потребовало заново рассмотреть дело о производстве Карагуловым лекарств без лицензии.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 ноября 2022 года стало известно, что суд в Нальчике оправдал ученого Хусейна Карагулова, обвиненного ранее в производстве лекарств без лицензии.

Прокуратура Кабардино-Балкарии подала в Верховный суд республики апелляцию на решение суда в Нальчике, который ранее оправдал Хусейна Карагулова. В апелляционном представлении прокурор заявил, что считает решение суда необоснованным, так как Карагулов производил лекарства не из грязи, а из экстракта, и что на это у него не было лицензии. Прокурор потребовал вернуть дело на новое рассмотрение, передал 15 марта Newstracker.ru со ссылкой на адвоката Карагулова и его супругу Альбину Камбачекову.

В случае удовлетворения требования прокуратуры, это будет уже третий судебный процесс над ученым по одному и тому же делу, отметило издание.

В карточке на сайте Верховного суда Кабардино-Балкарии уточняется, что Карагулову вменяется часть 1 статьи 235 УК РФ "Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности" (предусматривает до трех лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Дата судебного заседания не указана.

Напомним, в январе Нальчикский горсуд нашел в деле Хусейна Карагулова нарушения, которые не позволяют вынести приговор, и вернул его прокурору. Ранее прокурор потребовал назначить шесть лет лишения свободы Карагулову, а защита заявила, что вина фармацевта не доказана, и попросила оправдать его. Прокуратура попросила Верховный суд отменить решение горсуда и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Ранее в суде Карагулов настаивал, что на производство препарата "Тамбуил-суппозиторий" получена лицензия Минздрава Кабардино-Балкарии, и что этот препарат изготавливается не из субстанции "Тамбуил-экстракт", на которую, как указало следствие, у него не было лицензии.

30 июля 2021 года Карагулов рассказал в суде, что его фирма "Бивитекс" производила препараты из лечебной грязи озера Тамбукан исключительно в научных целях. Он подчеркнул, что "Бивитекс" не производила лекарства в промышленных масштабах, так как у нее не было таких мощностей – они готовили препараты по заказам медучреждений. На это указали и авторы письма, направленного президенту России Владимиру Путину – руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, уполномоченный по правам предпринимателей Жантемир Губачиков, руководитель Союза адыгских общественных организаций Желяби Калмыков и руководитель местного отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов.

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