Суд в Нальчике оправдал ученого Карагулова

21 ноября 2022, 16:10

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Нальчикский горсуд вынес оправдательный приговор ученому Хусейну Карагулову, обвиненному в производстве лекарств без лицензии, и признал за ним право на реабилитацию. Защита назвала решение суда справедливым.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля Верховный суд Кабардино-Балкарии вернул в суд первой инстанции дело Хусейна Карагулова, обвиненного в производстве лекарств без лицензии.

В январе Нальчикский горсуд нашел в деле Хусейна Карагулова нарушения, которые не позволяют вынести приговор, и вернул его прокурору. Ранее прокурор потребовал назначить шесть лет лишения свободы Карагулову, а защита заявила, что вина фармацевта не доказана, и попросила оправдать его. Прокуратура попросила Верховный суд отменить решение горсуда и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Нальчикский горсуд сегодня вынес оправдательный приговор Хусейну Карагулову и признал за ним право на реабилитацию. Согласно постановлению, собранные доказательства суд не сел достаточным основанием для установления виновности подсудимого, а объективных доказательств его вины не представлено. При этом сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого, подчеркнул суд.

Защитник Альбина Карагулова назвала решение суда «справедливым». По ее словам, решение суда "придаст новый импульс" для продолжения работы ученого. "Хусейн Карагулов - автор лекарственных разработок, доктор фармацевтических наук, профессор Российской академии естественных наук, заслуженный работник образования и науки РФ, в соответствии с уставом ООО «Бивитекс» на протяжении многих лет проводит медицинское клиническое исследование лекарственных препаратов, изготовленных из лечебной грязи озера Тамбукан, с целью получения данных об их эффективности и результативности в лечении; имеет много научных публикаций и положительных практических результатов", - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, процесс по делу доктора фармацевтических наук, учредителя и гендиректора ООО "Бивитекс" Хусейна Карагулова начался 8 ноября 2020 года. Карагулов был обвинен в том, что без лицензии занимался производством субстанции "Тамбуил-экстракт" на основе целебных грязей, добываемых со дна Тамбуканского озера. Ученый вину не признал и утверждал, что чиновники выполняют чей-то заказ.

Карагулов настаивал, что на производство препарата "Тамбуил-суппозиторий", который реализовывался через аптеки, получена лицензия Минздрава Кабардино-Балкарии, и этот препарат изготавливается не из субстанции "Тамбуил-экстракт", на которую, как указало следствие, у него не было лицензии.

30 июля 2021 года Хусейн Карагулов рассказал в суде, что его фирма "Бивитекс" производила препараты из лечебной грязи озера Тамбукан исключительно в научных целях. Он подчеркнул, что "Бивитекс" в принципе не производила лекарства в промышленных масштабах, поскольку у нее не было таких мощностей - они готовили препараты по заказам медицинских учреждений. На это указали и авторы письма, направленного президенту России, - руководитель Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков, уполномоченный по правам предпринимателей Жантемир Губачиков, руководитель Союза адыгских общественных организаций Желяби Калмыков и руководитель местного отделения партии "Яблоко" Хаким Кучмезов. Уголовное преследование Карагулова они назвали "беззаконием".

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