Профсоюз сообщил о задержании силовиками двух работников "Саирме"

15 марта 2023, 13:56

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Полицейские задержали двух участников забастовки, которые попытались помешать вывезти ящики с минеральной водой с завода "Саирме", сообщил профсоюз работников сельского хозяйства, торговли и промышленности.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта рабочие завода по разливу минеральной воды "Саирме" провели в Тбилиси акцию протеста с требованием повышения зарплаты и улучшения условий труда. Бастующие сотрудники получили зарплату за январь, но пока не достигли договоренностей с руководством предприятия, сообщил председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности (Labor) Георгий Диасамидзе.

13 февраля все 30 рабочих завода "Саирме" начали забастовку с требованием повысить им зарплату и улучшить условия труда. 26 февраля, не получив ответа на свои требования, они попытались перекрыть автотрассу, но полицейские помешали им.

Полицейские задержали двух рабочих, которые попытались сегодня ночью вывозу продукции с завода, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Георгий Диасамидзе. "Грузовик въехал на территорию завода в сопровождении полицейских. Двое рабочих попытались помешать вывозу продукции с завода, но полиция их задержала. На данный момент они находятся в Кутаиси", - рассказал он, добавив, что представители профсоюза планируют поехать туда и встретиться с задержанными.

Забастовка длится 31 день, но "правительство молчит", отметил председатель профсоюза. "Невмешательство правительства дает возможность чинить беззакония. Нас вынуждают прибегнуть к крайним формам протеста. Мы нуждаемся в поддержке общества Грузии", - сказал Диасамидзе.

На своей странице в Facebook* профсоюз Labor сегодня также сообщил что полиция задержала двух бастующих, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 20 февраля Георгий Диасамидзе сообщил, что розлив минеральной воды на заводе полностью прекращен. Руководство "Саирме" подало в суд на организаторов забастовки, в частности, на Диасамидзе, заявив, что они распространяют недостоверные сведения, которые портят имидж предприятия. В забастовке принимает участие лишь часть работников, поэтому заводы не остановили производство, пояснили в администрации "Саирме".

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