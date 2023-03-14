Ставропольский телеканал сообщил об увольнении Елены Кабаковой

14 марта 2023, 03:26

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Преподаватель Пятигорского госуниверситета Елена Кабакова, оштрафованная за дискредитацию российской армии, уволена из вуза, сообщает ГТРК "Ставрополье".

Как писал "Кавказский узел", в начале марта суд оштрафовал доцента Пятигорского государственного университета Елену Кабакову по статье о дискредитации армии из-за ее пафицистских высказываний в разговоре со студентами.

Елену Кабакову уволили из Пятигорского госуниверситета, сообщает 13 марта ГТРК "Ставрополье".

По состоянию на 03.00 мск сегодня, 13 марта на сайте вуза данных о преподавателе Елене Кабаковой, хотя еще 2 марта она числилась в списке преподавателей кафедры информационно-коммуникационных технологий, математики и информационной безопасности, свидетельствует копия страницы в кэше Google. Официальных комментариев руководства вуза по поводу увольнения преподавателя на сайте вуза также нет.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по статье 20.3.3 КоАП. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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