Астраханский активист Завалин столкнулся с проблемой трудоустройства после освобождения

12 марта 2023, 15:06

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Профсоюзный активист из Астрахани Константин Завалин, отбыв срок принудительных работ, не получил трудовую книжку, и это мешает ему восстановиться на работе. Трудовая книжка должна быть выдана осужденному после освобождения, указал юрист.

Как писал "Кавказский узел", 23 июня 2022 года суд в Астрахани приговорил профсоюзного активиста Константина Завалина к 1,5 года принудительных работ, признав его виновным в нападении на полицейского при задержании. Завалин вину не признал и обжаловал приговор, но областной суд оставил его в силе. Если учесть срок задержания активиста, ему остается несколько месяцев принудительных работ, отметил в июне 2022 года глава отделения "Межрегионального объединения коммунистов" Владислав Кисляков.

Завалина задержали 2 марта 2022 года в гаражном кооперативе, где он ремонтировал машину. На него составили протокол о неповиновении требованиям полицейских, суд назначил Завалину 10 суток ареста. Активист подал заявление о незаконных действиях силовиков, после этого его самого обвинили в нападении на участкового.

Константин Завалин отбыл срок наказания и покинул исправительный центр при колонии № 6 в Астраханской области, сообщил сегодня по телефону корреспонденту «Кавказского узла» сам активист.

"10 марта утром я сдал белье и вещи, которые мне в исправительном центре выдали. Ждал до полудня, когда мне руководство центра справку выпишет, что я отбыл наказание. Долго ждать пришлось. Выдали справку без фотографии. Не знаю, имеет ли она юридическую силу. Зарплату получил. Но из МБУ «Чистый город» (организация, созданная для содержания мест захоронений и организации благоустройства и обеспечения чистоты, сбора и вывоза жидких бытовых и промышленных отходов на территории Астрахани) пока расчет не получил, так как был на больничном", - сказал Константин Завалин.

Он рассказал, что после задержания 2 марта 2022 года три дня находился в спецприемнике, после чего был переведен в СИЗО. С 19 сентября 2022 года по 10 марта 2023 года он отбывал наказание в исправительном центре, при колонии № 6. Центр был открыт в октябре 2020 года, он рассчитан на пребывание 42 осужденных на принудительные работы. В центре Завалин работал рабочим в МБУ «Чистый город».

Также Завалин рассказал об условиях пребывания в местах лишения свободы. "В СИЗО сотрудники к нам относились нормально. Иногда только «морозили» передачи. Ну и условия там были неприемлемые. Например, рацион питания весьма скудный: каши, баланда. Ни овощей, ни фруктов. Зубы крошились сразу. Приходилось с воли получать витамины и БАДы. Ну и замкнутое пространство, отсутствие солнечного света – плохо на здоровье сказывалось", - рассказал он.

В исправительном центре условия, по мнению активиста, были намного лучше: рацион питания хороший, имелись три холодильника, можно было ежедневно принимать душ. Но из трех душевых комнат работала только одна, поэтому туда выстраивалась очередь. В то же время Константин Завалин, по его словам, испытывал постоянное психологическое давление со стороны руководства центра.

"Все время там находишься в напряжении. Постоянно какие-то придирки со стороны сотрудников: замечания, выговоры. Думаю, что так было из-за того, что я требовал от них строгого соблюдения трудового законодательства", - сказал он.

Завалин считает, что именно его требования по соблюдению трудового законодательства (ст. 221 Трудового кодекса РФ «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты») побудили руководство исправительного центра оформить на него постановление о злостных нарушениях и передать это постановление в суд с требованием перевода Завалина в СИЗО или в колонию общего режима. Судебные заседания по этому иску несколько раз откладывались из-за болезни Завалина.

"Очередное заседание суда намечено на понедельник (13 марта). Но я на больничном еще. Думаю, на том заседании примут решение закрыть дело, так как я отбыл свой срок наказания. Во вторник же (14 марта) будет суд по моей жалобе с требованием привлечь к административной ответственности МБУ «Чистый город», где я работал во время отбывания наказания, так как они не обеспечивали меня средствами индивидуальной защиты в полном объеме, как того требует трудовое законодательство", - сообщил Завалин.

В декабре 2022 года Завалин рассказал, что руководство исправительного центра присвоило ему статус злостного нарушителя за отказ работать без спецодежды и средств индивидуальной защиты. Требования Завалина правомерны и обоснованы нормами Трудового кодекса, подтвердил юрист Сергей Иващенко.

Активист отметил, что не знает, где сейчас находится его трудовая книжка. "Мне непонятно. Я ее не получил… Так как я оказался в местах лишения свободы, "Газпром", где я работал оператором технологических установок, уволил меня. Но приказа об увольнении я так и не увидел. Буду оспаривать это решение в суде, так как [считаю, что] уволили меня незаконно. И непонятно, куда дели мою трудовую книжку. Полгода я проработал в «Чистом городе». Если там трудовой книжки не было, то как они мне начислят трудовой стаж, непонятно", - сказал он.

Константин Завалин добавил, что попробует восстановиться на работу в "Газпроме". Если это ему не удастся, он, возможно, займется индивидуальным предпринимательством, связанным с ремонтом автомобилей.

"Но нормальную работу в Астрахани, скорее всего, найти не удастся, так как я внесен в «черный список». Были у нас уже такие прецеденты, когда люди, которые шли против системы, после освобождения из колонии не могли здесь работу найти. Приходилось уезжать в другие регионы страны", - поделился своими опасениями Константин Завалин.

Трудовая книжка осужденного, так же как и другие его документы (паспорт, пенсионное удостоверение) хранятся в личном деле и выдаются ему на руки при освобождении, это регламентируется пунктом 4 Уголовно-исполнительного кодекса и пунктом 28.3 приказа МВД России "Об утверждении Административного регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих личность гражданина РФ на территории РФ", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

При этом, по его словам, все сведения о трудовой деятельности отбывшего наказание в местах лишения свободы должны предоставляться на бумажном носителе, «заверенные надлежащим образом», или в электронном виде, но такой электронный документ должен заверяться электронной подписью начальника исправительного учреждения.

"Непонятно, почему освобожденному Константину Завалину руководство исправительного центра не выдало трудовую книжку. Это явное нарушение закона и приказа МВД. Советую Завалину обратиться с жалобой к руководству регионального УФСИН, и если после такого обращения трудовую книжку не вернут, написать исковое заявление в суд", - предложил Сергей Иващенко.

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