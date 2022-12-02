Осужденный активист Завалин заявил о нарушении трудовых прав в исправительном центре

02 декабря 2022, 04:05

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Руководство астраханского исправительного центра присвоило осужденному на принудительные работы Константину Завалину статус злостного нарушителя за отказ работать без спецодежды и средств индивидуальной защиты, сообщил сам активист. Требования Завалина правомерны и обоснованы нормами Трудового кодекса, подтвердил юрист Сергей Иващенко.

Как писал "Кавказский узел", профсоюзный активист Константин Завалин, приговоренный к принудительным работам за нападение на полицейского в Астрахани, 4 октября сообщил, что его помещают в карцер в исправительном центре при колонии. 5 октября Завалин объявил голодовку, протестуя против отправки его в карцер за отказ выходить на принудительные работы.

23 июня Кировский райсуд Астрахани приговорил Константина Завалина к 1,5 года принудительных работ, признав его виновным в нападении на полицейского при задержании (часть 1 ст. 318 УК РФ). Завалин вину не признал и обжаловал приговор, но 25 августа областной суд оставил приговор в силе.

Осужденный Константин Завалин, отбывающий наказание в исправительном центре при колонии №6 в Астраханской области, 1 декабря сообщил корреспонденту «Кавказского узла» о нарушении его прав и неприемлемых условиях содержания в учреждении.

По словам Завалина, он заболел бронхитом из-за низкой температуры, сырости и плесени в помещениях центра, и хотя ему предоставили больничный, со 2 декабря он должен снова выйти на работу. Активист, который работает дворником на Комсомольской набережной, во время сильного дождя просил у руководства сапоги и влагозащитные перчатки, но эти вещи ему не выдали.

«Кроссовки сразу промокли, перчатки промокли. Я замерз во время работ, а потом пришел в холодное и сырое помещение исправительного центра. Из-за этого подхватил бронхит, на официальном больничном нахожусь с 22 ноября, а 2 декабря иду к врачу, меня должны выписать. Но я еще не здоров: у меня кашель, самочувствие плохое. Лечиться езжу домой, но там мне можно находиться только до 15.00», – рассказал Константин Завалин корреспонденту «Кавказского узла».

Как утверждает Завалин, заболели, помимо него, еще минимум двое заключенных исправительного центра, для одного из них в учреждение вызывали скорую помощь. Активист с момента направления в центр требовал выдачи средств индивидуальной защиты, однако так и не получил их.

«Руководство центра не реагирует на мои требования выдать мне средства индивидуальной защиты, которые работодатель обязан мне предоставить в соответствии с требованиями охраны труда. Все, что мне дали – фуфайку, перчатки и три куска мыла», – возмутился Завалин.

Голодовку, объявленную в начале октября, Завалин, по его словам, держал семь суток. Во время голодовки он направлял руководству центра письменное требование обеспечить его средствами индивидуальной защиты; руководитель центра сообщил ему, что его заявление было передано в прокуратуру. «Но никаких ответов на мое заявление я так и не получил», – сказал Завалин.

Константин Завалин отметил, что недавно получил третье взыскание и статус злостного нарушителя. Первые два замечания он получил за отказ работать без средств индивидуальной защиты, последнее – за то, что во время «крепкого сна не услышал», что в его помещение вошел контролер исправительного центра и не встал, чтобы его поприветствовать.

«Признав меня злостным нарушителем, руководство исправительного центра может через суд назначить мне «перережим» и направить меня в колонию-поселение для отбывания дальнейшего наказания. Я им сказал, что не боюсь этого. Осталось отбывать наказание всего три месяца. Мне все равно, а им лишняя волокита», – заключил активист.

Не выдавая осужденному средства индивидуальной защиты, руководство исправительного центра нарушает требования трудового законодательства, считает юрист Сергей Иващенко, не имеющий отношения к делу Завалина.

«Согласно статей 216 и 221 Трудового кодекса России, работодатель обязан не только за свой счет обеспечить наемного работника средствами индивидуальной защиты (СИЗ), но и предоставить ему информацию о СИЗ», – сказал юрист корреспонденту «Кавказского узла».

Статья 216 ТК России устанавливает права работника в области охраны труда, в частности право на "обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты" и на "отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда". Статья 221 ТК России конкретизирует вопросы обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и расшифровывает это понятие.

Предметы, которые требовал от начальства Константин Завалин, – специальная обувь и специальная одежда – входят в перечень положенных работнику СИЗ, отметил он. «Работодатель обязан за счет своих средств обеспечивать своевременную выдачу средств индивидуальной защиты, их хранение, а также стирку, химическую чистку, сушку, ремонт и своевременную замену», – подчеркнул Сергей Иващенко.

Если работодатель не обеспечил работника средствами индивидуальной защиты, он не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и должен оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка работника, добавил юрист. «Как нам известно, Завалин в октябре попал в карцер как раз по той причине, что отказался работать без СИЗ и в условиях отсутствия места для переодевания и отдыха», - заметил Иващенко. Он рекомендовал осужденному обратиться к руководству региональной УФСИН и в прокуратуру с жалобами на нарушение норм Трудового кодекса.

По словам юриста, такие нарушения норм ТК могут стать поводом для возбуждения в отношении руководства исправительного центра административного дела о нарушении государственных нормативных требований охраны труда (часть 4 статьи 5.27.1 КоАП России). Эта статья предусматривает денежный штраф: от 20 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 130 до 150 тысяч рублей для юридических лиц.

Комментариями руководства Астраханского исправительного центра относительно жалоб Константина Завалина «Кавказский узел» пока не располагает.

Согласно сведениям на официальном сайте УФСИН по Астраханской области, исправительный центр при колонии №6 работает с октября 2020 года. Он был создан в связи с введением с 1 января 2017 года нового вида уголовного наказания, альтернативного лишению свободы – принудительных работ. Это наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы; отбывать его осужденные должны на территории исправительного центра того региона, где они были осуждены, говорится в справочной информации на сайте ФСИН. Общий лимит наполнения Астраханского исправительного центра – 42 осужденных на принудительные работы.

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