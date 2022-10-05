Астраханский активист Завалин объявил голодовку после отправки в карцер

05 октября 2022, 12:29

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Член астраханского профсоюза Константин Завалин объявил бессрочную голодовку в знак протеста против отправки его в карцер за отказ выходить на принудительные работы.

Как писал "Кавказский узел", профсоюзный активист Константин Завалин, приговоренный к принудительным работам за нападение на полицейского в Астрахани, 4 октября сообщил, что его помещают в карцер в исправительном центре при колонии. Причину наказания он сообщить не успел.

23 июня Кировский райсуд Астрахани приговорил Константина Завалина к 1,5 года принудительных работ, признав его виновным в нападении на полицейского при задержании (часть 1 ст. 318 УК РФ). Завалин вину не признал и обжаловал приговор, но 25 августа областной суд оставил приговор в силе.

О начале голодовки против помещения в карцер Константин Завалин сообщил сегодня по телефону корреспонденту "Кавказского узла". "Я сегодня объявил бессрочную голодовку. Требую от руководства исправительного центра соблюдать мои трудовые права", - сказал он.

Завалин уточнил, что приказа о помещении его в карцер не видел. "Говорят, что наказанию меня подвергли на основании акта компании «Чистый город», в которую меня определили для исполнения работ. Акт подписали три человека. На работу я не вышел в знак протеста", - рассказал осужденный активист.

Он уточнил, что в карцере содержится с другим осужденным, проблем со здоровьем не имеет. Условия в карцере и питание, по словам Завалина, его удовлетворяют. "Разрешают получать еду с воли от родственников", - отметил он.

Константин Завалин добавил, что в карцере свет ночью не выключается и ведется постоянное видеонаблюдение за наказанными.

Напомним, Завалин считает, что трудовой договор оформлен ненадлежащим образом, поскольку не прошит и не опечатан. Он также пожаловался, что не знает точную дату своего освобождения из исправительного центра. "Срок известен – 1 год 6 месяцев, а дата освобождения в решении суда не указана", - сообщил осужденный, добавив, что у него нет адвоката.

Отбывание принудительных работ продолжается до полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней, пояснил ранее "Кавказскому узлу" юрист Сергей Иващенко. "Пока осужденный не отработает все назначенные ему судом рабочие часы, полагаю, на свободу его не отпустят", - сказал он.

Завалин был задержан 2 марта в гаражном кооперативе, где он ремонтировал машину. На него составили протокол за неповиновение полицейским, и суд назначил ему 10 суток ареста. Профсоюзный активист пожаловался на действия силовиков, после чего сам был обвинен в нападении на участкового.

Ранее он также неоднократно подвергался давлению и преследованиям. Так, 9 января активист проводил в Астрахани пикет против ввода войск ОДКБ в Казахстан. Его тогда задержали, но отпустили без составления протокола.

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