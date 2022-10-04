Завалин помещен в карцер после требования соблюдать его права в исправительном центре

04 октября 2022, 18:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Профсоюзный активист Константин Завалин, приговоренный к исправительным работам за нападение на полицейского в Астрахани, заявил, что трудовой договор составлен с нарушениями. После этого активист был помещен в карцер в исправительном центре.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июня 2022 года Кировский районный суд в Астрахани назначил полтора года принудительных работ участнику профсоюзного движения Константину Завалину, обвиненному в нападении на полицейского при задержании (часть 1 ст. 318 УК РФ). Завалин вину не признал. Константин Завалин пытался оспорить решение районного суда в вышестоящем суде. Но 25 августа областной суд оставил приговор в силе.

Завалин отбывает наказание в Астраханском исправительном центре, при исправительной колонии №6. Он рассказал, что условиями проживания доволен. Но жалуется на неприемлемые условия труда. «Кассацию пока не писал, потому что пока я здесь, боюсь, что они выдумают новое обвинение или прокуратура обжалует приговор и на время рассмотрения меня снова посадят в СИЗО», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» в телефонном разговоре 4 октября Константин Завалин.

«Трудовой договор оформлен ненадлежащим образом, не прошит и не опечатан, на скрепке. Директор подписал лишь последний лист. Его (трудового договора) положения обсуждать нет смысла, так как он не действителен. Поэтому платить (за исправительные работы) мне никто не обязан.... Сегодня уже начали придираться: при возвращении в УФИЦ (изолированный участок, функционирующий как исправительный центр) подвергли тщательному досмотру, чего раньше не было. Начальник тоже пригрозил проблемами», - рассказал Завалин.

Он отметил, что не знает точную дату своего освобождения из исправительного центра. «Срок известен – 1 год 6 месяцев, а дата освобождения в решении суда не указана», - возмутился Константин. В настоящее время у него нет адвоката, поэтому жалобы он никуда пока не подавал, пояснил активист.

В 15.45 мск Константин Завалин сообщил, что его помещают в карцер. Причину наказания сообщить не успел.

Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ прописаны в главе 7 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, прокомментировал ситуацию юрист Сергей Иващенко. «Так, например, в УИК предусмотрен приоритет отбывания осужденным исправительных работ по его основному месту работы (п.1. ст. 39 УИК РФ)», - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист также обратил внимание на пункт 1 статьи 42 УИК РФ, в которой указывается на то, что «в каждом месяце установленного срока наказания количество дней, отработанных осужденным, должно быть не менее количества рабочих дней, приходящихся на этот месяц. Если осужденный не отработал указанного количества дней и отсутствуют основания, установленные настоящим Кодексом для зачета неотработанных дней в срок наказания, отбывание исправительных работ продолжается до полной отработки осужденным положенного количества рабочих дней».

«Пока осужденный не отработает все назначенные ему судом рабочие часы, полагаю, на свободу его не отпустят», - заметил Сергей Иващенко.

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