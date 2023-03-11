Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в обстреле своих позиций

11 марта 2023, 00:15

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Позиции карабахских военных на линии соприкосновения подверглись обстрелу со стороны Азербайджана. Российские миротворцы проинформированы о нарушении режима прекращения огня, сообщила Армия обороны Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило 9 марта, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и Карабахе с вечера 8 марта 23 раза подверглись обстрелам со стороны армянских военных. Армения и Нагорный Карабах отвергли эти обвинения.

Армия обороны Нагорного Карабаха сообщила о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в зоне линии соприкосновения. "10 марта с 19.10 до 19:40 (с 18.10 до 18.40 мск), подразделения вооруженных сил Азербайджана нарушили режим прекращения огня на северном направлении линии соприкосновения, применив стрелковое оружие", - сообщила пресс-служба Армии обороны Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, "с армянской стороны потерь нет". "О нарушении режима прекращения огня было информировано руководство миротворческого контингента РФ. На данный момент ситуация на передовой относительно стабильная", - указано в сообщении, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана к 00.10 мск 11 марта на своем сайте и в соцсетях не прокомментировало это заявление.

Напряженность вокруг Нагорного Карабаха растет, но в первую очередь на дипломатическом уровне, а серьезной военной конфронтации Баку постарается избежать, учитывая угрозу санкций, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики в Ереване и Степанакерте.

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