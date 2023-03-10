"Архыз" передан в управление компании из Краснодара

10 марта 2023, 14:18

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Краснодарская компания "Горные вершины", созданная менее трех месяцев назад с минимальным уставным капиталом, предложила за управление курортом "Архыз" в Карачаево-Черкесии более 24 миллиардов рублей и выиграла конкурс.

Как писал "Кавказский узел", в январе краснодарская компания "Горные вершины" запросила в Федеральной антимонопольной службе предварительное согласие на покупку выставленного на продажу курорта "Архыз". Компания "Горные вершины" связана с бывшим губернатором Кубани Александром Ткачевым, указали источники.

Сделка по продаже курорта "Архыз" была одобрена в конце декабря 2022 года. Механизм продажи курорта инвестору разделили на несколько этапов: с января по февраль состоятся конкурсные процедуры, после этого в два этапа пройдет продажа 100% акций управляющей компании "Архыз". После заключения договора с победителем конкурса, в марте-апреле 2023 года, будет произведена оплата и передача 25% акций. Еще 75% акций инвестор оплатит при выполнении инвестиционных обязательств в 2030-2037 годах, сообщило 30 января РБК.

«Кавказ.РФ» и ООО «Горные вершины» подписали договор купли-продажи акций управляющей компании «Архыз» и акционерное соглашение на право управления этим горнолыжным курортом, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу «Кавказ.РФ».

Курорт «Архыз» передан в управление компании «Горные вершины», компанию-победителя определили во время конкурса, прошедшего на площадке Минэкономразвития России, говорится в сегодняшней публикации на сайте компании "Кавказ.РФ".

"Стартовые условия покупки курорта были улучшены более чем на 7 млрд рублей. АО «Партнерс Групп» предложило стоимость 19 млрд рублей со сроком оплаты в 2030 году, а компания «Горные вершины» – 24,2 млрд с тем же годом оплаты и таким образом выиграла конкурс", - сообщила компания.

Следующим этапом станет оплата 25 % акций плюс одна акция в размере 6 миллиардов рублей. "Процедура запланирована на период март-июнь, в зависимости от получения покупателем необходимых одобрений и согласий контролирующих органов. Оплата второго пакета акций пройдет в 2030 году, с учетом индексации сумма составит 23 млрд. Таким образом, общая покупная цена всех пакетов акций – 29 млрд рублей", - говорится в публикации.

По условиям сделки, в течение четырех лет с даты заключения договора «Горные вершины» должны создать на курорте «Архыз» не менее 30 км трасс и единую зону катания трех туристских деревень Романтик, Лунная поляна и Дукка за счет строительства сети канатных дорог гондольного и кресельного типа. В течение семи лет компания должна довести число мест размещения в гостиницах до 8000 и создать не менее 500 мест в объектах общепита.

Компания "Горные вершины" подтвердила готовность "стать частью большой туристической истории", отмечается в публикации. "Финальная стратегия развития курорта Архыз будет представлена в сентябре 2023-го, ранее, согласно конкурсной документации будут представлены мастер и бизнес планы", - приводится в сообщении "Кавказ.РФ" заявление пресс-службы компании «Горные вершины».

Напомним, по данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Горные вершины" зарегистрировано в Краснодаре 15 декабря 2022 года с минимальным для ООО уставным капиталом - 10 тысяч рублей. Гендиректор и единственный учредитель компании – Андрей Скок, которому принадлежат также доли в ООО "Мантера", АО "Сочи-Парк", ООО "Юг-Бизнеспартнер". По данным "Коммерсанта", эти компании связаны с Александром Ткачевым.

Курортом "Архыз" управляет АО "Кавказ.РФ", в которое был переименован в ноябре 2021 года Единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа". Среди задач новой корпорации – управление ОЭЗ туристско-рекреационного типа и развитие туристического потенциала на внутреннем и мировом рынках, говорится в информации на сайте компании.

В январе 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин распорядился уделить внимание инфраструктуре горнолыжных курортов Северного Кавказа. 16 марта того же года госкорпорация "Кавказ.РФ" сообщила, что в рамках поддержки отраслей, пострадавших от введения внешних санкций, обсуждается возможность дофинансирования проектов на горнолыжных курортах Северного Кавказа, в том числе курорта "Архыз".

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