Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Фото: пресс-служба минобороны Армении

09 марта 2023, 20:15

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и Карабахе с вечера 8 марта 23 раза подверглись обстрелам со стороны армянских военных, сообщило Минобороны Азербайджана. Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха отвергли эти обвинения.

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские войска сегодня в 17.50 (16.50 мск) обстреляли армянские позиции в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра. "Армянская сторона не понесла потери. К 20:00 (19.00 мск) ситуация на передовой относительно спокойная", - говорится в сообщении ведомства, поступившем корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана к 20.10 мск не прокомментировало на своем сайте и в соцсетях это сообщение.

"Кавказский узел" также писал, что 6 марта военное ведомство в Баку заявило, что позиции азербайджанских военных 19 раз были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

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Примечание:

"Степанакерт призвал международное сообщество осудить обстрел автомобиля с полицейскими", "Азербайджан заявил об обстреле в зоне карабахского конфликта", "Житель Тертерского района подорвался на мине".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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