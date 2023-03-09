Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстрелах на границе

09 марта 2023, 20:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские вооруженные силы обстреляли армянские позиции в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области, сообщило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило сегодня, что позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и Карабахе с вечера 8 марта 23 раза подверглись обстрелам со стороны армянских военных, сообщило Минобороны Азербайджана. Минобороны Армении и Армия обороны Нагорного Карабаха отвергли эти обвинения.

Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские войска сегодня в 17.50 (16.50 мск) обстреляли армянские позиции в направлении села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении. Подразделения вооруженных сил Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия разного калибра. "Армянская сторона не понесла потери. К 20:00 (19.00 мск) ситуация на передовой относительно спокойная", - говорится в сообщении ведомства, поступившем корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана к 20.10 мск не прокомментировало на своем сайте и в соцсетях это сообщение.

"Кавказский узел" также писал, что 6 марта военное ведомство в Баку заявило, что позиции азербайджанских военных 19 раз были обстреляны со стороны Армении и с территории, подконтрольной карабахским властям. Оборонные ведомства Армении и Нагорного Карабаха отвергли обвинения.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.