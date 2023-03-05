Кодекс административных правонарушений, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

05 марта 2023, 11:09

Житель Нефтекумского района оштрафован за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Нефтекумском районе Ставропольского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Махмуда Ахмедова, признав, что размещенное им в мессенджере сообщение дискредитировало российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Нефтекумского района Ставропольского края Махмуд Ахмедов разместил в мессенджере WhatsApp* картинку с пацифистским содержанием. Ее обнаружили силовики после чего составили на Ахмедова протокол.

Нефтекурский районный суд оштрафовал Ахмедова на 30 тысяч рублей, сообщили 4 марта "Кавказ. Реалии".*

В карточке на сайте суда указано, что Ахмедов признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Махмуда Ахмедова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Ленинский районный суд Ставрополя трижды возвращал в полицию дело ставропольца Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации военных. Мужчину обвиняли в расклейке на стенах листовок с "ложной информацией", дискредитирующей вооруженные силы. 24 февраля стало известно, что дело Гладкого прекращено в связи с окончанием срока давности.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Участник войны в Чечне оштрафован за наклейку с зачеркнутым знаком Z", "Жительница Майкопа обвинена в дискредитации армии", "Суд в Нальчике отменил штраф участнице акции против мобилизации".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 марта 2023, 12:04

05 марта 2023, 10:18

05 марта 2023, 09:23

05 марта 2023, 08:31

05 марта 2023, 07:37

  • Каспийчане потребовали переселить их из аварийного общежития

    Общежитие на улице Назарова в Каспийске находится в аварийном состоянии, но власти отказали его жильцам в строительстве нового многоквартирного дома. Чиновники предложили людям переселиться в другое жилье при условии доплаты, пожаловались жильцы общежития.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи