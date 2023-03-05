Житель Нефтекумского района оштрафован за дискредитацию военных

05 марта 2023, 11:09

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Суд в Нефтекумском районе Ставропольского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Махмуда Ахмедова, признав, что размещенное им в мессенджере сообщение дискредитировало российских военных.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Нефтекумского района Ставропольского края Махмуд Ахмедов разместил в мессенджере WhatsApp* картинку с пацифистским содержанием. Ее обнаружили силовики после чего составили на Ахмедова протокол.

Нефтекурский районный суд оштрафовал Ахмедова на 30 тысяч рублей, сообщили 4 марта "Кавказ. Реалии".*

В карточке на сайте суда указано, что Ахмедов признан виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России".

Комментариев от Махмуда Ахмедова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее Ленинский районный суд Ставрополя трижды возвращал в полицию дело ставропольца Павла Гладкого, обвиненного в дискредитации военных. Мужчину обвиняли в расклейке на стенах листовок с "ложной информацией", дискредитирующей вооруженные силы. 24 февраля стало известно, что дело Гладкого прекращено в связи с окончанием срока давности.

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