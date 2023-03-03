03 марта 2023, 16:32

Студент из Новочеркасска оштрафован за дискредитацию армии

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Несовершеннолетний житель Новочеркасска оштрафован на 30 тысяч рублей за высказывания в соцсети в адрес людей, которые носят одежду с символом "Z".

"Кавказский узел" писал, что горсуд Новочеркасска оштрафовал местного жителя Сергея Петренко, признав его виновным в дискредитации российских военных.

Пресс-служба УФСБ по Ростовской области отчиталась сегодня о двух штрафах за дискредитацию армии в Новочеркасске. . Несовершеннолетнего студента и бизнесмена признали виновными в дискредитации российской армии, каждый из них оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщило сегодня издание 161.ru со ссылкой на ведомство.

Студент был оштрафован за публикацию в соцсети с высказываниями в адрес людей, которые носят одежду с символом "Z", проинформировал сегодня "Коммерсант".

Также стали известны подробности дела Петренко. Суд назначил предпринимателю штраф за то, что он разместил в "месте, доступном для обзора третьим лицам", флаг Украины с пацифисткой надписью, указано в публикации.

Напомним, 4 февраля стало известно, что супруги из Ростова-на-Дону осуждены за поджог автомобиля со знаком Z. Олег Денисов и Ирина Кузнецова были приговорены к лишению свободы в колонии-поселении.

Основная опасность введенной 4 марта 2022 года статьи КоАП о дискредитации армии в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказали адвокаты. 

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Примечание:

"Стали известны подробности дела жителя Ростова-на-Дону Ивана Алексеева", "Администратор батайского паблика оштрафована за дискредитацию военных", "Ростовчанин оштрафован после пацифистской акции".

Автор: "Кавказский узел"

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