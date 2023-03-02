02 марта 2023, 10:54

Митинг памяти депортации привел к конфликту Совета тейпов с главой Миннаца Ингушетии

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Члены Совета тейпов Ингушетии раскритиковали главу Миннаца республики Ваху Бекова после того, как им не дали выступить на мероприятии в память о жертвах сталинских репрессий. Беков счел критику в свой адрес клеветой и вызвал членов Совета тейпов на шариатский суд.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 февраля в Назрани прошло траурное мероприятие в память о 79-й годовщине депортации вайнахов. Его участники почтили память жертв сталинских репрессий..

Операция "Чечевица", во время которой из Чечни и Ингушетии почти 500 тысяч человек были выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. По данным историков, массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку при Сталине широко практиковались, что подтверждается множеством документальных свидетельств, говорится в справочном материале "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне", размещенного на "Кавказском узле".

Акция памяти в Назрани 23 февраля прошла на Мемориале памяти и славы. В мероприятии принял участие глава республики Махмуд-Али Калиматов. При этом представителям Совета Тейпов Ингушетии не разрешили выступить. Об этом в видеообращении, опубликованном на YouTube, рассказал член Совета тейпов Мусса Хамхоев.

Видеообращение Муссы Хамхоева было опубликовано на YouTube-канале Совета тейпов Ингушетии, на который подписано около 21 тысячи пользователей, 28 февраля. Хамхоев говорит на ингушском языке, перевод его выступления сделало издание  "Фортанга".

"Мы послали в Миннац людей с просьбой дать возможность коротко, хотя бы на две-три минуты, выступить на мероприятии. Нам не ответили ни да, ни нет. В программе было указано, что памятная акция идет с 10 до 11 часов утра. Акция завершилась в 10.34 [мск], но слово нам не дали. То, что сделал глава Миннаца Ваха Беков, не делал ни один министр до него", – привела 1 марта в своем Telegram-канале "Фортанга" слова Хамхоева.

По его словам, представители Совета тейпов не планировали делать резонансных заявлений. "Чего он боялся, что мы скажем? Сказали бы, что в 1944 году нас депортировали и что закон о реабилитации репрессированных народов не исполнен и все на этом. Что в этих словах преступного?" – задался вопросом Хамхоев.

На мероприятии присутствовали гости из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии, которым также не дали выступить, отметил член Совета тейпов Ингушетии Багаудин Мякиев.

"Выступил Калиматов, его помощники и за полчаса все закончили. [...] Это день скорби всего народа... Нас лишают права хотя бы почтить их память на акции и сказать пару слов", – сказал Мякиев, слова которого также привело издание.

После появления в YouTube ролика с обращением Хамхоева, в котором он раскритиковал министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Ваху Бекова, министр вызвал членов Совета тейпов на шариатский суд,так как счел слова в своей адрес клеветой, передал Telegram-канал Ingterpol_news.

 На 08.50 мск 2 марта видеообращение Муссы Хамхоева  набрало 5150 просмотров и 93 комментария. Большая часть их авторов раскритиковала власти.

"Времена, власть и сама жизнь обычно меняются, но не меняются  сами люди... Какие были хорошими или плохими, такими и остались. Но как для хороших, так и для плохих должна существовать нормальная власть. Но когда она у нас была?" – спросил Хусен Мальсагов.

"С какой стати у кого-то надо спрашивать разрешение? Любой желающий имеет право выступить", – заявил Бекхан Колоев.

"Это для того, чтобы не допустить Совет Тейпов на уровень официальной власти", – считает Anzor Vedazh.

"Не красиво, что  не дали слово гостям из Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии", – написал пользователь Ingushetiya online.

Ваха Беков в своем Telegram-канале и на страницах министерства в социальных сетях не комментировал упреки членов Совета тейпов.

27 марта 2020 года Верховный суд Ингушетии удовлетворил иск республиканского Минюста и постановил ликвидировать Совет тейпов ингушского народа за вмешательство в деятельность властей и обнародование гостайны. Совет тейпов ингушского народа устранил все нарушения, указанные в иске, доказательства были представлены, но суд их проигнорировал, рассказал адвокат Магомед-Басир Оздоев. Решение о ликвидации - политическое, отметил исполняющий обязанности руководителя совета Мурад Даскиев. Активисты, входившие в Совет тейпов ингушского народа, создали в новую организацию - Совет тейпов Республики Ингушетия. 

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Примечание:

"Ингушские активисты в годовщину депортации упрекнули власти в беспринципности", "Годовщина депортации ингушей напомнила о курсе власти на сталинизацию", "Чеченцы-аккинцы отмечают годовщину депортации вопреки политике Кадырова".

Автор: "Кавказский узел"

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