Абдулмуслимов озвучил объемы помощи семьям участников спецоперации

01 марта 2023, 08:49

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На материальную поддержку семей военнослужащих в Дагестане направлено около 830 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как сообщал "Кавказский узел", после начала мобилизации в Дагестане пользователи соцсетей упрекнули главу республики за отсутствие внятной программы поддержки. В октябре 2022 года власти республики заявили, что семьи мобилизованных получат по 100 тысяч рублей, и сумма из резервного фонда выделена из расчета на 3500 человек. Опрошенные "Кавказским узлом" близкие отправленных на Украину дагестанцев заявили, что это поможет продержаться только некоторое время и задались вопросом, что делать, если мужья и сыновья, которые являются кормильцами семей, останутся на Украине надолго.

"Всего на материальную поддержку семей военнослужащих уже направлено около 830 млн рублей, включая средства республиканского бюджета", - цитирует сегодня председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова "Интерфакс".

По его словам, в частности, гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, выделена единовременная выплата по 100 тысяч рублей. "Фонд ["Все вместе"] аккумулирует средства республиканского бюджета, взносы работодателей, пожертвования благотворителей и просто неравнодушных граждан", - уточнил Абдулмуслимов.

"Кавказский узел" писал, что по мобилизации были призваны, в том числе многодетные отцы из Дагестана. Их родные сочли это несправедливым. Они рассказали, что мужчины, которые являются единственными кормильцами семей с тремя детьми, были отправлены для участия в военной операции на Украине, и попытки оспорить их мобилизацию оказались безуспешными. В феврале Махачкалинский гарнизонный военный суд не стал рассматривать иски о незаконной мобилизации четырех многодетных отцов, сославшись на отсутствие доверенности от самих мобилизованных.

Напомним, что мобилизация в Дагестане проходила на фоне масштабного протеста. Акции 25 и 26 сентября 2022 года закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты против мобилизации. 4 октября мэр Махачкалы Салман Дадаев сообщил, что для поддержки семей мобилизованных в городе создан штаб, который возьмет на себя решение их проблем. Пользователи сети сочли слова мэра пиаром, усомнившись в реальности такой поддержки. Журналисты предположили, что открытие штабов помощи семьям мобилизованных не поможет снизить протестные настроения в республике.

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