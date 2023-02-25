Житель Ставрополья погиб на Украине

25 февраля 2023, 21:23

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Иван Махуков погиб на Украине, сообщили власти Кировского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 119 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Роман Вдовыдченко стал 118-м жителем Ставрополья, гибель которого в ходе военной операции подтверждена официально.

Иван Махуков погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил глава Кировского городского округа Николай Новопашин в своем Telegram-канале 24 февраля. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким, образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 119 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.10 мск 25 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1461 жителя юга России, в том числе 855 жителей СКФО и 606 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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