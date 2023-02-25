25 февраля 2023, 21:23

Житель Ставрополья погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Иван Махуков погиб на Украине, сообщили власти Кировского городского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 119 жителей Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Роман Вдовыдченко стал 118-м жителем Ставрополья, гибель которого в ходе военной операции подтверждена официально.

Иван Махуков погиб в ходе военной операции на Украине, сообщил глава Кировского городского округа Николай Новопашин в своем Telegram-канале 24 февраля. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены. 

Таким, образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 119 жителей Ставропольского края. Всего с начала военной операции власти и силовики на 21.10 мск 25 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1461 жителя юга России, в том числе 855 жителей СКФО и 606 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 11 лет", "Участковый из Цимлянского района погиб на Украине", "Семь уроженцев Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 февраля 2023, 22:19

25 февраля 2023, 20:33

25 февраля 2023, 19:38

  • Алипат Султанбегова отпущена из полиции в Краснодаре

    Силовики в Краснодаре отпустили без составления протокола Алипат Султанбегову, задержанную после участия в акции по случаю годовщины военной операции на Украине, сообщил ее адвокат. Сотрудники полиции зачитывали биографию Степана Бандеры и включали "патриотические" песни, рассказала Султанбегова.

25 февраля 2023, 18:42

25 февраля 2023, 17:45

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи