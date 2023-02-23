23 февраля 2023, 20:08

Астраханский активист Ярослав Савин выписан из больницы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Секретарь астраханского отделения "Партии народной свободы" Ярослав Савин, попавший в больницу после голодовки под арестом, отпущен лечиться дома.

Как сообщал "Кавказский узел", Ярослав Савин был задержан 17 февраля по обвинению в хулиганстве и неповиновении силовику, после чего по решению суда он был арестован на пять суток. Активист также был оштрафован на 30 тысяч рублей за изображение флага Украины в его Telegram-канале. Савин объявлял голодовку в спецприемнике. Вечером 22 февраля он вышел на свободу, а сегодня утром скорая помощь забрала его в больницу.

В больнице Ярослава Савина осмотрели врачи, поставили ему диагноз, назначили лечение и отпустили домой, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Марина Миталева. "Сейчас он лечится", - сказала Миталева. 

Ярослав Савин ранее принимал участие в акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального* и правозащитников. Арест и штраф Ярослава Савина стали результатом политического преследования, уверены его близкие и соратники. 

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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