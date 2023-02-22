Версия о мотиве нападения в Черкесске вызвала скепсис у бывших силовиков

22 февраля 2023, 14:49

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Жестокое избиение замглавы казначейства в Черкесске не согласуется с версией следствия о том, что целью нападения было ограбление, указали бывшие силовики Евгений Черноусов и Тимофей Широков. Такие жестокие нападения крайне редки в Карачаево-Черкесии, отметил местный активист Умар Кончев.

Как писал "Кавказский узел", нападение на судью Арбитражного суда Карачаево-Черкесии Казбека Салпагарова, замруководителя республиканского управления казначейства Мурата Эльканова и еще двух мужчин было совершено с целью хищения имущества, сообщило следствие. Если бы целью нападения было хищение имущества, то, завладев сумкой, нападавшие должны были сбежать, но жестокое избиение продолжилось, скептически заметили пользователи соцсети.

20 февраля четыре человека избили в Черкесске судью Арбитражного суда и замруководителя управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесии. Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство и разбойном нападении. На видеозаписи инцидента, которую разместил телеграм-канал Baza, видно, что нападение произошло около здания республиканской инспеции труда, в нем участвовали четыре человека, трое из которых были вооружены битами. Когда один из подвергшихся нападению мужчин упал на землю от ударов, один из нападавших выхватил у него маленькую сумку, после чего лежащего мужчину продолжили избивать битой и ногами.

Действия нападавших не вписывается в картину обычного ограбления, поскольку в случае грабежа не бывает такого рода жестоких избиений, указал, сославшись на свою практику, адвокат Евгений Черноусов, который много лет проработал в советском и российском уголовном розыске.

"Как правило, [грабитель] обходится угрозами словесными или иногда [угрозами] применения холодного или огнестрельного оружия. Грабители стараются забрать ценности и уйти побыстрее без причинения лишних телесных повреждений", - пояснил Евгений Черноусов корреспонденту "Кавказского узла".

Следователям стоит расширить список версий, считает специалист. "Мотив может быть не только корыстный. Видно, что преступление хорошо подготовленное, нападение не было спонтанным. При этом, пострадавшие имеют высокое должностное положение. Если нападение готовилось как грабеж, то [грабителям] стала бы известна личность жертв, и рядовые грабители вряд ли бы рисковали таким образом", - сказал он.

По мнению адвоката, возможна версия, что под видом грабежа планировалось причинить физическую боль, нанести увечья – возможно, в качестве мести. "Нужно изучить предшествующие этой ситуации события. Необходимо установить, имеется ли связь между нападавшими и их жертвами. Хотя не обязательно именно нападавшие хотели сами отомстить за какую-то несправедливость. Возможно, это были наёмные преступники", - сказал Евгений Черноусов.

Нападение не похоже на обычную картину грабежа, согласился с коллегой адвокат Тимофей Широков, который ранее работал в Следственном комитете. "Нападавшие были без масок.Разновозрастная компания. Один из нападавших вообще возрастной (немолодой. – Прим. "Кавказского узла") был. Видно, что целенаправленно стали избивать. При грабеже забрали бы [сумку] и рванули. А тут конкретно избивали и добивали лежавшего на земле", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Широков.

Квалификация действий нападавших зависит от того, забрали ли они что-либо из ценностей у своих жертв, отметил он. "И даже если мотивом нападения была месть, например, но они что-то забрали - квалификация "грабеж" тоже может быть. Более того, в данной ситуации это не грабёж, а разбой. Потому что по крайней мере один (замглавы казначейства) попал в больницу. Телесные повреждения переквалифицируют нападение как разбойное", - сказал Тимофей Широков.

Адвокат предположил, что квалификация нападения как корыстного могла быть и с подачи самих потерпевших. "Они могут быть сами заинтересованы, чтобы нападение на них рассматривали как примитивную уголовку. Потерпевшие могут выдвигать версию разбоя: не знаем, мол, почему на нас напали, и вот у нас пропали деньги", - сказал Широков.

Живущий в Черкесске руководитель общественной организации "Абаза" Умар Кончев считает нападение "из ряда вон выходящим". "Такие жесткие нападения крайне редки [в Карачаево-Черкесии]", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист отметил, что не знает других подробностей, кроме тех, что видны в опубликованном видео или озвучены следствием. Но, по его мнению, на ограбление инцидент не похож. "Нападение не очень похоже на грабёж - чтобы так избирательно напасть на людей, занимающих высокое положение. Нападение может быть связано с их служебной деятельностью", - сказал Умар Кончев.

Напомним, Мурат Эльканов работает в республиканском казначействе с 2002 года, а должность замруководителя занимает с 2019 года. Казбек Салпагаров был назначен на должность судьи Арбитражного суда Карачаево-Черкесии в 2012 году, говорится на сайтах казначейства и суда.

Казбек Салпагаров и Мурат Эльканов, несмотря на отсутствие в публичном поле, хорошо известны в республике и имеют родственные связи с сенатором Ахметом Салпагаровым. Имя Мурата Эльканова также упоминалось в связи с убийством в 2008 году известного в республике политика Ислама Крымшамхалова, в котором подозревался его брат Дахир Эльканов, сообщил ранее "Коммерсант".

Ислам Крымшамхалов был убит в Черкесске 13 января 2009 года, за день до окончания регистрации кандидатов на выборах в парламент Карачаево-Черкесии. Среди версий о причинах убийства рассматривалась депутатская деятельность убитого, говорится в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии".

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