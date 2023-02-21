Близкие Савина назвали преследование активиста политически мотивированным

21 февраля 2023, 11:41

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Арест и штраф члена политсовета астраханского отделения партии "Парнас" Ярослава Савина стали результатом политического преследования, уверена его супруга Марина Миталева. Причиной преследования могла послужить акция, в ходе которой Савин разослал письма политзаключенным, считает соратник активиста Михаил Долиев.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 февраля был задержан член политсовета реготделения партии "Парнас" в Астраханской области Ярослав Савин. По словам его супруги, его задержали по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением силовику (часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ). 18 февраля Савин был заключен судом под стражу на пять суток. Он был признан виновным в мелком хулиганстве. Также активист был оштрафован на 30 тысяч рублей за изображение флага Украины в его Telegram-канале. 19 февраля стало известно, что Савин объявил о проведении голодовки в спецприемнике.

Ярослав Савин написал в спецприемнике письменное уведомление о голодовке. После этого его посетили прокурор и врач, который померил ему давление, рассказала супруга Савина Марина Миталева. 19 февраля ей не удалось поговорить с супругом по телефону, несмотря на то, что ежедневные звонки положены по закону, подчеркнула она.

"Вчера у него жалоб, вроде, не было", – сказала Миталева вечером 20 февраля корреспонденту "Кавказского узла".

Савин объявил голодовку, так как считает несправедливым административное преследование. "Он считает, и я его в этом поддерживаю, что его арест политически мотивирован. Его нужно отменить, и мы, конечно, будем подавать апелляционные жалобы и на арест, и на штраф. Ярослав ни в чем не виноват, это вообще самый законопослушный человек, которого я знаю. Я считаю, что его преследуют, так как он известный в Астрахани политический активист, секретарь совета регионального отделения партии "Парнас", – сказала Миталева.

Мнение о том, что арест Савина и штраф имеют политические мотивы, высказал также руководитель регионального отделения партии "Парнас" Михаил Долиев. "Я считаю арест Ярослава Савина политическим преследованием, потому что я знаю его как культурного, воспитанного человека, который не мог хулиганить, безо всякого сомнения! И он вообще не употребляет нецензурную лексику. И, кроме того, насколько я понимаю, есть записи, которые подтверждают, что он спокойно был сопровожден из собственной квартиры и посажен в машину. Так что его арест за якобы хулиганство я считаю абсолютно безосновательным", – сказал Долиев корреспонденту "Кавказского узла".

Он также высказал сомнение, что смайлик, изображающий флаг Украины, мог дискредитировать российских военных.

"Что касается якобы дискредитации армии, то я совершенно не понимаю, как может флажок в названии Telegram-канала дискредитировать целую армию. Безусловно, это политическое преследование. Вероятно, его спровоцировала последняя более-менее публичная политическая акция Ярослава, отправка писем политзаключенным 1 . После этого его, я так понимаю, и начали преследовать – политическая полиция, то есть Центр "Э". А так как уже и не осталось почти никого, кто делает хоть какие-то политические акции (в России), прицепились к Ярославу. Он в России находится, и это был достаточно смелый поступок, я думаю, он предполагал, что у этого могут быть последствия, и все равно пошел на это", – сказал Долиев.

Сотрудник спецприемника на улице Рождественского, где содержится Савин, подтвердил 21 февраля утром корреспонденту "Кавказского узла", что активист продолжает голодовку, пьет только воду. По его словам, состояние Савина нормальное. На вопрос о том, следят ли за состоянием Савина врачи, он сказал: "У нас тут есть медработники", а за более подробными комментариями попросил обращаться в пресс-службу управления МВД по Астраханской области.

Напомним, Ярослав Савин ранее принимал участие в различных акция протеста, в том числе в поддержку Алексея Навального* и Правозащитного центра "Мемориал"**.

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** признан иноагентом, ликвидирован по решению суда.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.