Суд отказался отменить штраф за дискредитацию армии журналисту Тотрову

17 февраля 2023, 04:14

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Верховный суд Северной Осетии отклонил все доводы защиты Руслана Тотрова и оставил в силе решение суда о штрафе за дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", Промышленный райсуд Владикавказа 1 декабря оштрафовал журналиста Руслана Тотрова на 50 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации российских военных, аналогичное решение было вынесено по другому административному протоколу в отношении журналиста 14 ноября. Тотров обжаловал оба штрафа.

Всего в отношении Тотрова было составлено три подряд протокола, которые он связал со своей профессиональной деятельностью. После трех административных протоколов повысился риск уголовного преследования Тотрова, указала юрист.

Верховный суд Северной Осетии отказался удовлетворить апелляционную жалобу журналиста Руслана Тотрова, оставив в силе решение о штрафе по статье о дискредитации армии.

Защита Тотрова указывала, что он реализовал свое конституционное право на выражение мнения и в момент совершения вменяемого ему правонарушения не находился в России. Также защита настаивала на лингвистической экспертизе постов Тотрова, но суд отклонил это ходатайство с доводом, что понятие «дискредитация» не нуждается в каких-либо разъяснениях. Довод защиты о праве на высказывание суд отклонил с мотивировкой, что это право не абсолютно и ограничено федеральным законом.

Довод о том, что Тотров живет за пределами России, суд также отклонил. «Одним из поводов к возбуждению дела об административном правонарушении является непосредственное обнаружение должностными лицами (…) достаточных данных, указывающих на наличие события административного нарушения», - говорится в решении суда, которое есть в распоряжении "Кавказского узла".

Публикации, которые силовики признают дискредитирующими российскую армию, суды расценивают как длящиеся правонарушения, пояснил "Кавказскому узлу" адвокат Агубе Галуев. «Место совершения длящегося правонарушения – место окончания противоправной деятельности или место его пресечения, то есть место нахождения органа. Это позиция пленума Верховного суда».

Руслан Тотров планирует и дальше оспаривать решение суда. «ЕСПЧ уже не работает в России, но есть комитет по правам человека при ООН. Его решение декоративно в Российской Федерации, но для России будущего это будет иметь значение», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Тотров продолжает публиковать посты в социальных сетях и вести Telegram-канал «Площадь свободы», на который подписаны 1826 читателей. Темы его публикации зачастую касаются Южной и Северной Осетии, кроме того журналист комментирует военные действия на Украине и мобилизацию.

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