Апелляционный суд оставил фотоблогера Вели Шукюрова под стражей

11 февраля 2023, 04:43

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу фотоблогера Вели Шукюрова на административный арест на 30 суток. Адвокат Зибейлда Садыгова заявила о нарушении прав Шукюрова и сообщила о перспективах обращения в Европейском суде по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", вечером 4 февраля фотоблогер Вели Шукюров сообщил, что задержан силовиками. По его словам, утром того же дня его уже вызывали в полицию и расспрашивали "про какого-то силовика", но затем отпустили. Пресс-служба МВД подтвердила задержание блогера, но исключила какие-либо политические мотивы задержания. 5 февраля он был арестован на 30 суток, его признали виновным в мелком хулиганстве и неподчинении силовикам.

"Статьи 510 и 535.1 КоАП - традиционные обвинения, по которым в Азербайджане «наказывают» тех, кто критикует режим или потенциально может создавать проблемы для его представителей. По имеющейся у нас информации, Шукюрова преследуют за то, что он поинтересовался чьим-то автомобилем, несмотря на то, что эту информацию он не предавал огласке. Вероятно, таким способом журналистам, блогерам подают месседж, чтобы они и не думали интересоваться роскошью власть имущих, не занимались расследованиями", - заявили исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров

10 февраля в Бакинский апелляционный суд была рассмотрена жалоба на арест Вели Шукюрова, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Зибейлда Садыгова.

Она назвала арест активиста неправомерным. Как сообщила адвокат, в административным деле утверждается, что Шукюров «вел себя на улице неадекватно», а когда к нему подошел полицейский, якобы, «бросился бежать».

Далее в протоколе полиции и решении суда указывается, что после того, как полицейский задержал Шукюрова, он стал оскорблять сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью и продолжил это даже в «отделении полиции», «нарушив рабочий режим» этого органа. «Вели Шукюрова задержали во дворе дома, в котором он проживает. Однако в протоколе полиции указывается о его задержании в другом месте. Мы ходатайствовали просмотреть записи с камер видеонаблюдения во дворе дома, где Шукюров живет. Есть камеры и в месте, где, по утверждению полиции, Шукюров был якобы задержан. Просмотр записей с видеокамер показал бы, в указанное в протоколе полиции время и месте Шукюрова там не было. В то же время выяснилось бы, что Шукюрова задержали у своего дома. К сожалению, суд не удовлетворил мои ходатайства», - отметил Садыгова.

Она также указала, что ей не была дана возможность принять участие на процессе по делу Шукюрова в Ясамальском районе 5 февраля. «Меня не информировали о времени судебного заседания. Я ходила по полицейским управлениям в поисках Вели Шукюрова. Когда уже мне сказали, что его повезли в суд, было уже поздно, я доехала туда, когда процесс уже закончился», - сказала адвокат.

По ее словам, в ходе процесса Шукюров выразил протест против того, что в решении суда первой инстанции написано, что он якобы «раскаялся в содеянных правонарушениях». «Интересно то, что суд, отмечая в своем решении о том, что Шукюров «раскаялся в содеянном правонарушении», не учел это как смягчающее обстоятельства и назначил ему максимальное наказание. Хотя КоАП предусматривает и альтернативные меры в виде штрафа. Суд также не учел, что этот человек ранее не привлекался к ответственности, и в качестве фотожурналиста ему за профессиональную деятельность присуждали почетные грамоты и другие награды госструктуры, в частности Минобороны, Минмолодежи и другие. Суд также не удовлетворил ходатайство о просмотре видеозаписи процесса в суде первой инстанции. Мы указали, что суд первой инстанции не расследовал, в чем же заключались «неадекватные действия», совершенные якобы Шукюровым, почему полицейский стал задерживать его, каким образом он «нарушил режим работы» отделения полиции. В апелляционном суде я просила также, чтобы в качестве свидетеля была допрошена супруга Шукюрова, в присутствии которой он был задержан. Мы просили также вызвать в суд лиц в штатском задержавших Шукюрова», - сказала адвокат.

Сам Шукюров, по словам Садыговой, также сказал, что никаких правонарушений не совершал и его забрали вечером 4 февраля, когда он возвращался домой. По ее словам, БАС оставил все ходатайства и саму жалобу без удовлетворения. «По административным делам апелляционный суд является высшей инстанцией обжалования. Теперь мы будем готовить жалобу в ЕСПЧ, чтобы в будущем добиваться неправомерности ареста Шукюрова и выплаты ему компенсации», - сказала адвокат.

В БАС подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" информацию об отклонении жалобы активисты. В пресс-службе МВД отвергли утверждения о фальсификации уголовного дела и заявили корреспонденту "Кавказского узла", что Шукюров арестован за совершение конкретных административных правонарушений и юридическая оценка его действиям дана судом.

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