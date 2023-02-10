На "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из грузовиков

10 февраля 2023, 13:35

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Число грузовиков, ожидающих со стороны России открытия движения по Военно-Грузинской дороге, превысило 1,5 тысячи, сообщили в МВД Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля из-за ухудшения погодных условий был введен запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге. Ночью 6 февраля движение было запрещено для всех автомобилей из-за ухудшения погоды. Спасатели развернули пункты обогрева на Военно-Грузинской дороге и Транскаме. К утру 9 февраля число грузовиков, ожидающих проезда на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, составило 1491.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Около 1,6 тыс. большегрузных автомобилей стоят в очереди на выезд из Россию в Грузию через пункт пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщили сегодня в пресс-службе МВД республики.

"По состоянию на 5:00 мск 10 февраля на территории республики находится 1 571 большегрузное транспортное средство, которое ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".