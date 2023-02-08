08 февраля 2023, 13:05
Почти 1,5 тысячи грузовиков ожидают в очереди на Военно-Грузинской дороге
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Число грузовиков, ожидающих проезда на закрытом из-за непогоды пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, составило 1491.
Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля из-за ухудшения погодных условий был введен запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге. Ночью 6 февраля движение было запрещено для всех автомобилей из-за ухудшения погоды. Спасатели развернули пункты обогрева на Военно-Грузинской дороге и Транскаме.
Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".
К сегодняшнему утру в очереди на КПП "Верхний Ларс" скопилось почти 1,5 тысячи грузовых машин, сообщили в пресс-службе МВД Северной Осетии.
"По состоянию на 5:00 мск 8 февраля на территории республики находится 1 тыс. 491 большегруз, который ожидает проезда через КПП "Верхний Ларс" в сторону Грузии", - цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".
Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 12.45 мск, на грузинском КПП видна только снегоуборочная техника, на терминалах машин нет. Камера, показывающая ситуацию на дороге в сторону России выключена. На выезде из России в Грузию на дороге видны очереди из фур и легковых автомобилей, на пункте пропуска машин нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег при температуре воздуха -7 градусов, скорость ветра составляет 3 метра в секунду. В ночь 9 февраля также ожидается снегопад, похолодает до -8 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.
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Автор: "Кавказский узел"