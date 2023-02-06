06 февраля 2023, 06:43

Проезд через "Верхний Ларс" закрыт для всех машин

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Движение по Военно-Грузинской дороге в направлении на выезд из России запрещено для всех автомобилей из-за ухудшения погоды, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 февраля из-за ухудшения погодных условий был введен запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии запрещено движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 01.00 [мск] 6 февраля 2023 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс" https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 06.40 мск  пункт пропуска на въезде в Россию из Грузию свободен. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, которая ведет к этому КПП, отсутствует.

На дороге, которая ведет к КПП, расположенном на выезде из России в Грузию, образовалась очередь из грузовиков, конца которой не видно из-за поворота. На сама пункте пропуска очередей нет, возле КПП стоят несколько фур. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха составляет -4 градуса, скорость ветра – 5 метров в секунду. В ночь 7 февраля также ожидается снегопад, похолодает до -7 градусов, скорость ветра понизится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

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Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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