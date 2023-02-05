05 февраля 2023, 23:57

Военно-Грузинская дорога второй раз за день закрылась для грузовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии второй раз за день введены ограничения на движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге, сообщило МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", запрет на выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был введен сегодня в 02.30 мск. Спасатели объяснили его ухудшением погоды на территории Грузии, в 12.20 запрет был снят.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении Главного управления МЧС по Северной Осетии, опубликованном на сайте ведомства.

Запрет действует до особого распоряжения.

Отметим, что Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией Грузию и Армению.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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Примечание:

"Предприниматели перестали ввозить в Южную Осетию крупные партии товаров", "Южная Осетия открыла границу с Грузией для машины скорой помощи", "Очередь на КПП "Верхний Ларс" создала проблемы водителям фур".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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