05 февраля 2023, 13:50

Снят запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Отменено ограничение на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был введен сегодня в 02.30 мск. МЧС объяснило его ухудшением погоды на территории Грузии.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 12.20 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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Примечание:

"Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 февраля 2023, 14:35

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