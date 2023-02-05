Снят запрет на проезд грузовиков по Военно-Грузинской дороге

05 февраля 2023, 13:50

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Отменено ограничение на выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге, сообщили в МЧС.

Как писал "Кавказский узел", запрет на выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был введен сегодня в 02.30 мск. МЧС объяснило его ухудшением погоды на территории Грузии.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - Ларс разрешено в обоих направлениях с 12.20 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Ограничения сняты "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"".

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