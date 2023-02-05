Фура на Военно-Грузинской дороге, 2020 год. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла".

05 февраля 2023, 09:44

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В связи с плохой погодой в Грузии приостановлено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", утром 3 февраля из-за непогоды спасатели ввели запрет на движение всех машин по Военно-Грузинской дороге. В тот же день эти ограничения были отменены.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто планирует поехать в Грузию на автомобиле, приведены в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс" на "Кавказском узле".

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии запрещено движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге, сообщило сегодня управление МЧС по Северной Осетии.

"Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ – населенный пункт Ларс – в направлении на выезд из Российской Федерации с 02.30 [мск] 5 февраля 2023 года до особого распоряжения", – сказано в сообщении Telegram-канале ведомства.

Изображение с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlСогласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 08.50 мск на пункте пропуска на въезде в Россию из Грузию скопление большегрузов. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге, которая ведет к этому КПП, отсутствует.

Проезд на КПП, расположенном на выезде из России в Грузию, свободен. Рядом с пунктом пропуска стоят несколько фур, микроавтобус и легковая машина. Изображение с камеры, которая показывает ситуацию на дороге к этому КПП, также отсутствует. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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Примечание:

"Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды", "Четвертая лавина за сутки сошла на трассу в Дагестане".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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