Суд отказал жителю Дагестана в снятии с профучета

04 февраля 2023, 22:30

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Житель Дагестана не смог добиться в суде снятия с профучета по категории "экстремист". Суд обосновал свое решение утверждением полиции о том, что подобный учет не ведется.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли о сохранении практики учета верующих. Силовики продолжают составлять секретные списки предполагаемых религиозных экстремистов, отметил в конце 2017 года адвокат Шамиль Магомедов. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, применяя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

Суд в Дагестане отказал местному жителю Рамису Абубакарову в снятии его с профилактического учета как экстремиста. Решение принято на основе ответа полиции об отсутствии такого учета. При этом суд указал, что постановка жителя Дагестана на учет не нарушает его права и свободы, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

О том, что Абубакаров состоит на профилактическом учете он узнал, когда попытался получить разрешение на ношение пневматического оружия. В деле указано, что Абубакаров оказывает помощь "в обеспечении личного состава тактической группы", которая принимает участие в военной операции на Украине, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2022 года Верховный суд Дагестана вернул в Советский райсуд Махачкалы дело учителя Хусейна Хамзатова, рассмотрев жалобу на решение признать незаконной постановку Хамзатова на профучет в категории "экстремист". Ранее Советский райсуд обязал МВД Дагестана в течение месяца снять Хусейна Хамзатова с профилактического учета, признав действия силовиков незаконными. МВД оспорило это решение, заявив, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам административного дела.

23 мая 2022 года суд в Махачкале отказал Рамазану Наждуеву в иске к МВД по вопросу о профилактическом учете. Решение обосновано тем, что Наждуев не предоставил достаточно данных, доказывающих его нахождение на профучете. Власти Дагестана хотят сохранить профучет, но не имеют права применять его официально в отсутствие соответствующего федерального закона, подчеркнула юрист Марина Агальцова.

Генпрокуратура России не нашла нарушений при рассмотрении жалобы на недостоверные ответы прокуратуры Дагестана о практике профучета в республике, в частности, о постановке на профучет Вазира Базанаева. Доказательства незаконного ведения профучета, перечисленные в жалобе, были проигнорированы, сообщили правозащитники.

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