Суд вернул на пересмотр дело о снятии с профучета жителя Дагестана

04 декабря 2022, 14:39

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Апелляционная инстанция рассмотрела жалобу полиции Дагестана на решение признать незаконной постановку на профучет местного жителя Хусейна Хамзатова и вернула дело в райсуд Махачкалы.

Как писал "Кавказский узел", в марте 2017 года глава МВД по Дагестану сообщил об уничтожении приказов о профучете по категории "экстремист", однако правозащитники заявляли о сохранении практики учета верующих. Силовики продолжают составлять секретные списки предполагаемых религиозных экстремистов, отметил в конце 2017 года адвокат Шамиль Магомедов. В марте 2018 года "Новая газета" сообщила, что силовики используют меры отмененного профучета, применяя закон "Об оперативно-разыскной деятельности".

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, отмечается в справке "Кавказского узла" "Профучет в МВД РФ".

Верховный суд Дагестана вернул в Советский райсуд Махачкалы дело местного жителя Хусейна Хамзатова, рассмотрев жалобу на решение признать незаконной постановку Хамзатова на профучет в категории "экстремист", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Ранее Советский райсуд обязал МВД Дагестана в течение месяца снять Хусейна Хамзатова с профилактического учета, признав действия силовиков незаконными. МВД оспорило это решение, заявив, что выводы суда не соответствуют обстоятельствам административного дела.

Хусейн Хамзатов - учитель истории из села Урада, еще в 2017 году он обратился к правозащитникам с просьбой помочь в снятии с профучета. В заявлении он указал, что в 2014 году его занесли в списки "потенциальных экстремистов", а летом 2016 года необоснованно обвинили по уголовной статье о незаконном обороте оружия.

По словам Хамзатова, он был вынужден оговорить себя, и в феврале 2017 года суд приговорил его к году лишения свободы. Через три месяца Хамзатов освободился из колонии условно-досрочно, а в мае 2018 года Советский суд Махачкалы удовлетворил его иск и обязал ОМВД по Шамильскому району снять его с профучета и удалить его данные из списков "экстремистов", пишет издание.

Заседание Верховного суда состоялось еще 17 ноября, но карточка дела на сайте суда обновлена 3 декабря. В ней опубликовано апелляционное определение судебной коллегии.

Согласно тексту документа, до рассмотрения дела судебной коллегией в Верховный суд поступил запрос суда первой инстанции о снятии дела с апелляционного рассмотрения "для совершения необходимых процессуальных действий" в связи с поступлением апелляционной жалобы истца на решение Советского райсуда и ходатайством о восстановлении срока на его обжалование.

"При таких обстоятельствах административное дело подлежит снятию с рассмотрения в суде апелляционной инстанции и возвращению в суд первой инстанции для рассмотрения поданного административным истцом ходатайства", - говорится в опубликованном судебном акте.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.