Суд в Кабардино-Балкарии встал на сторону колхозника в деле об организации собрания

01 февраля 2023, 08:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Прохладненский райсуд при повторном рассмотрении отказался счесть колхозное собрание несанкционированным мероприятием и прекратил производство по делу одного из организаторов Леонида Гордиенко. Силовики составили новый протокол о попытке Гордиенко организовать собрание колхозников.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2022 года Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел жалобы колхозников Леонида Гордиенко и Алексея Салыги, оштрафованных за участие в рабочем собрании, отменил решения Прохладненского райсуда и направил дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе. Апелляционная инстанция указала, что при повторном рассмотрении дела следует выяснить, является ли колхозное собрание публичным мероприятием.

Райсуд оштрафовал каждого из колхозников на 10 тысяч рублей за организацию несанкционированного публичного мероприятия (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Несанкционированным публичным мероприятием суд посчитал колхозное собрание, запланированное на 24 сентября 2022 года, пояснив, что административным нарушением является не только проведение собрания, но и подготовка к нему. Колхозники вину не признали.

Прохладненский райсуд в ином составе повторно рассмотрел административный материал в отношении Леонида Гордиенко и в этот раз решил, что колхозники имели право организовать собрание для обсуждения хозяйственных вопросов, сообщило вечером 31 января издание NewsTracker.

В действиях Гордиенко суд не нашел состава правонарушения. В отношении остальных колхозников повторное рассмотрение дела еще не состоялось, пишет издание.

По словам самого Гордиенко, 21 января, когда он вновь попытался организовать колхозное собрание, силовики снова составили в отношении него административный протокол, говорится в публикации.

Заседание по делу Леонида Гордиенко состоялось 26 января, указано в карточке дела на сайте суда. "Вынесено постановление о прекращении производства по делу об адм. правонарушении (отсутствие состава административного правонарушения)", - говорится в ней. Постановление суда, по состоянию на 08.40 мск, в карточке дела не опубликовано.

Новый протокол в отношении Гордиенко по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ поступил в этот же суд 23 января и в тот же день был возвращен без рассмотрения, отмечается в карточке этого дела.

"Вынесено определение о возвращении протокола об административном нарушении и др. материалов дела в орган, долж. лицу ... в случае составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами", - говорится в графе "Результат рассмотрения".

Напомним, на собрании, которое намечалось на 24 сентября 2022 года, члены колхоза планировали провести выборы правления, председателя, ревизионной комиссии. Однако провести собрание им не позволили, а активистов привлекли к административной ответственности.

28 марта 2021 года суд оставил в силе решение о возврате колхозу имени Петровых более 13 тысяч гектаров земли, которая была оформлена в аренду ООО "Новое время" на 41 год. На собрание, которое проводил после этого конкурсный управляющий, прибыли вооруженные люди, чтобы запугать колхозников и не возвращать землю колхозу. 6 июля 2021 года Арбитражный суд отменил ранее принятое решение, сославшись на "вновь открывшиеся обстоятельства", и разрешил "Новому времени" продолжать пользоваться колхозной землей. 30 июня 2022 года Апелляционный арбитражный суд в Ессентуках принял решение о возврате 13 тысяч гектаров земли колхозу.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.