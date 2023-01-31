Лачинский коридор остается заблокированным 51-е сутки

31 января 2023, 09:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 51-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта. В Нагорном Карабахе введены экономия электричества, талоны на продукты, возникли проблемы с подачей газа и работой АЗС. 31 января инициативная группа "Женщины Арцаха за будущее" опубликовала петицию к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой помочь разблокировать Лачинский коридор (Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха, – прим. "Кавказского узла").

Во время отсутствия подачи газа жителям Степанакерта приходится отапливать квартиры электричеством, из-за чего часто происходят аварии и прекращается подача света, рассказал блогер Давид Симонян. "Резко возрос спрос на дрова и дровяные печки, плевать на дорогой ремонт, главное погода в доме, а без тепла в такой холод не выжить", – отметил он 23 января в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Азербайджанские активисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин с требованием, чтобы сотрудникам министерства экологии Азербайджана было позволено провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передало сегодня агентство АПА.

Акция активистов длится 51-е сутки, демонстранты скандируют лозунги "Конец экологическим преступлениям", "Берегите природу", сказано в сообщении.

Участники акции протеста проявляют высокую активность, несмотря на морозную погоду, они обеспечены питанием и ночлегом. Протестующие позволили сегодня проехать по дороге четырем машинам Красного Креста, сообщил Report.az.

Напомним, что 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.