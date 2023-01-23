Юрист оценил последствия избиения плетью школьника на Ставрополье

23 января 2023, 23:42

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Закон об образовании не допускает применения методов, наносящих вред здоровью, а действия педагога подпадают под ряд статей Уголовного кодекса, сообщил адвокат Евгений Черноусов, комментируя сведения об избиении учащегося кадетской школы плетью. Прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом, сообщили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 16 января стало известно о начале проверки жалобы родителей 12-летнего ученика кадетской школы в Ставрополе на то, что их сын был избит плетью в учебном заведении. В мэрии назвали произошедшее недопустимым и пообещали, что виновные будут наказаны. Сотрудник администрации уточнил, что комплексную проверку кадетской школы проведет рабочая группа. Педагоги, допускающие избиения детей, не будут работать в системе образования, пообещал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. Пользователи Telegram назвали недопустимым применение насилия к ученикам.

Об избиении подростка сообщил в соцсети его отец. По словам мужчины, родители знали о том, что в кадетской школе разрешены телесные наказания, но он думал, что это может произойти "только в каком-то самом крайнем случае".

Школа имеет статус муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, говорится на ее сайтеЭто подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в самом учреждении по телефону.

На вопрос журналиста "Кавказского узла", действительно ли применяются телесные наказания в школе, представители школы ответить отказались. Также они не сообщили, внесен ли пункт о устав школы о возможности физически воздействовать на ребенка.

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 ФЗ №273 "Об образовании в Российской Федерации" использование "образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов.

Применение насилия в отношении школьников не регулируется данным законом, но регулируется Уголовным кодексом России, отметил он. Должна быть проведена медицинская экспертиза, которая должна установить вред здоровью какой тяжести причинен школьнику – легкой, средней или тяжелой. В зависимости от этого в отношении педагога и будет возбуждено дело.

"Выговор или увольнение из школы за подобные действия – это понятно. Это, кстати, зависит от того, насколько этого хотят родители ребенка, готовы ли они писать жалобы. Помимо медицинских экспертиз должны быть проведены также психологические - как инцидент отразился на психике ребенка. Следствие должно понять, были ли мотивы и причины для удара. Также следует выяснить, нет ли национальной подоплеки, а также насколько "одинаково" относятся к ученику в школе учителя. Следствие также должно учесть и психологическое состояние учителя – мало ли, может быть у него кто-то умер недавно, у него стресс. Стоит учитывать и резонанс события - насколько оно часто публикуется в СМИ и соцсетях", - рассказал Черноусов.

По словам адвоката, в зависимости от результатов медицинской экспертизы уголовное дело может быть возбуждено по ряду статей из главы 16 Уголовного кодекса России - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (статья 112), умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115), побои (статья 116), истязание (статья 117).

Черноусов отметил, что администрация учебного заведения не будет нести ответственность за действия педагога – на это нет соответствующих статей. Адвокат также отметил, что если дело касается насилия над несовершеннолетним, то оно чаще всего берется под контроль прокуратуры.

В прокуратуре Ставропольского края корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что дело взято на контроль надзорного ведомства, сообщила представитель прокуратуры Полина Пушкарная. "Мы контролируем. Наша проверка есть", - сказала она.

Проверка проводится по поручению прокурора края Юрия Немкина, сообщила Пушкарная.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц учреждения на предмет соблюдения требований законодательства об образовании по вопросу применения недопустимых методов воспитания. По итогам при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в пресс-релизе, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" также писал, что сотрудник школы в Усть-Лабинске Краснодарского края отстранен от работы в связи с информацией об избиении двух учеников ремнем, прокуратура проводит проверку.

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