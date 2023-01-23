Педагог в Усть-Лабинске отстранен от работы после избиения школьников ремнем

23 января 2023, 17:54

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Сотрудник школы в Усть-Лабинске отстранен от работы в связи с информацией об избиении двух учеников ремнем, ведется проверка, сообщили в прокуратуре Кубани.

Прокуратура Усть-Лабинского района организовала проверку "противоправных действий учителя в отношении несовершеннолетнего", сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Кубани. Полиция также проводит процессуальную проверку, ход которой поставлен на контроль в прокуратуре, говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ведомства.

Педагог, который, предположительно, избил ремнем двух школьников в Усть-Лабинске, отстранен от работы, сообщил представитель краевой прокуратуры. "В настоящее время его отстранили", - приводит его слова РИА Новости. По данным полиции, заявление об инциденте поступило от представителя управления образования, информирует агентство.

Видео, ставшее поводом для проверок, размещено сегодня в телеграм-канале Kub Mash. "Пятикратное наказание ремнём перед полным классом за громкие крики — коротко и больно о методах воспитания шестиклассников в школе № […] Усть-Лабинска. На прошлой неделе временный завуч по воспитательной работе услышал, что в соседнем кабинете слишком шумно. Зайдя, увидел: по классу летали стулья, стоял нестерпимый гомон. Педагог поставил ультиматум: звонок родителям или ремень. Подростки выбрали второе, и получил сначала один, затем другой", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика видно, как взрослый мужчина в школьном классе бьет ремнем повернувшегося к нему спиной ребенка. Ребенок вскрикивает и поворачивается к мужчине лицом. "Мне больно было", - говорит он. "Поворачивайся, поворачивайся. Поворачивайся, сказал!" – командует мужчина. Ребенок подчиняется, и мужчина бьет его еще два раза.

Мальчик вновь пытается увернуться и просит прекратить. "Еще два. Будешь спорить – будет десять", - отвечает мужчина, но обещает бить "полегче" и наносит еще два более слабых удара.

После этого ребенок отходит к окну, а его место занимает второй ученик и также получает пять ударов ремнем. Сидящие за партами другие школьники наблюдают за экзекуциями и хихикают, а при ударах вскрикивают. В опубликованном видео лица детей заретушированы.

Управление МВД по Краснодарскому краю, по состоянию на 17.53 мск, не сообщило на своем сайте и в телеграм-канале о проверке инцидента.

"Кавказский узел" писал также, что 16 января стало известно о проверке жалобы родителей 12-летнего ученика кадетской школы в Ставрополе на то, что их сын был избит плетью в учебном заведении. В мэрии назвали произошедшее недопустимым и пообещали, что виновные будут наказаны.

По словам отца ученика, родители знали о том, что в кадетской школе разрешены телесные наказания, но он думал, что это может произойти "только в каком-то самом крайнем случае". Педагоги, допускающие избиения детей, не будут работать в системе образования, пообещал после огласки инцидента губернатор Ставрополья.

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