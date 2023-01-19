Ликвидация трехсменки не решила всех проблем образования в Чечне

19 января 2023, 09:05

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В школах Чечни ликвидированы трехсменки, однако во многих школах ученики вынуждены учится в две смены. Из более чем 500 школ Чечни в примерно 100 занятия проводятся в одну смену. Низкие зарплаты демотивируют учителей, при этом школьники проявляют слабый интерес к учебе. Из-за низкого дохода в их семьях большая часть старается после девятого класса уйти в профтехучилища, чтобы получить профессию и помогать родителям, рассказали местные жители и педагоги.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 декабря 2022 года власти Чечни отчитались, что смогли добиться ликвидации трехсменного обучения в школах после введения в эксплуатацию новых учебных заведений.

На 1 сентября 2022 года в Чечне было 25 школ с трехсменным обучением, отметил ранее автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле". При этом президент России Владимир Путин еще в декабре 2016 года заявил, что в российских школах не должно оставаться третьих смен, а в перспективе – и вторых.

Жители Чечни пожаловались на бесперспективность жизни на селе

Жительница Грозного Тамара рассказала, что у нее пятеро детей – трое школьников и два близнеца, которым по шесть месяцев. Старшие в школе находятся до пяти часов вечера. "Я нашла такую школу, где школьники учатся в одну смену и в свободное от уроков время могут заниматься в кружках. За все это я за каждого плачу две-две с половиной тысячи рублей. Всего получается от шести до семи тысяч рублей", – сказала Тамара корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница грозненского поселка Нижняя Катаяма Луиза рассказала, что местные школы работают в одну смену с сентября прошлого года. "Были проблемы, когда мальчики пошли в школу, у самого младшего уроки в первую смену, старшие учились во вторую. И мне приходилось все время висеть на телефоне: во время ли младший пришел из школы, успели пообедать старшие, не опоздали на занятия. Короче говоря, контроль нужен был постоянный. Сейчас у нас с детьми все налажено, контроль за детьми минимальный", – сказала Луиза корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что в поселке Нижняя Катаяма недавно была открыта новая школа. "В школе есть продленка. Дети накормлены, уроки делают под присмотром учителя. И самое главное мои мальчики втроем, в одно время приходят домой", – отметила грозненка.

Жительница села Хаттуни в Веденском районе Элина Тунтуева рассказала, что у нее семь детей. Супруг постоянной работы не имеет, сама Элина по специальности детский психолог, но ее профессия в Хаттуни не востребована. "Две девочки – Хава и Иман – учатся в Грозном, получают профессию, остальные – школьники", – пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Тунтуева.

Вся мужская работа по дому лежит на сыне Магомеде, который учится в девятом классе. "Я кроме домашних дел, работаю дворником в сельской больнице", – сказала сельчанка. Она добавила, что двое из семи детей – дети ее родственницы, которая умерла.

Она пожаловалась, что доходов не хватает на то, чтобы купить детям одежду. "Я получаю детские на пятерых по 12 тысяч рублей, а на детей, что в Грозном учатся – по 6 тысяч. Зарплата дворника – около 10 тысяч. Девочкам, конечно, хочется и обувь красивую, и какой-то свитерок", – подчеркнула жительница Хаттуни.

В первую очередь семья закупает продукты, а остальные деньги направляет на прочие нужды, добавила она.

Школа в селе Хаттуни построена в 1979 году, ее площадь составляет две тысячи квадратных метров, рассказала директор Зура Тайсумова. "Есть спортзал, актовый зал, есть предметные кабинеты, прекрасно оборудованные всем самым необходимым: компьютерами, интерактивными досками. В школе есть многофункциональное устройство, что намного облегчает работу учителей при подготовке заданий для школьников", – рассказала Тайсумова корреспонденту "Кавказского узла".

Преподаватели обеспечены ноутбуками, в школе есть интернет, в целом учебное заведение ничем не отличается от городских школ, отметила Тайсумова.

По ее словам, капитальный ремонт в школе проводился последний раз в 2014 году. На лето текущего года в школе вновь запланирован капитальный ремонт. Он будет проведен с учетом пожеланий педагогов.

В школе Хаттуни дети учатся в две смены, занятия начинаются в 08.00. Недавно девятиклассница Шовда Тазуркаева в конкурсе по знанию немецкого языка заняла первое место и стала лучшей в республике. А ученик восьмого класса Асхаб Гайсуев стал чемпионом Европы по боксу в своей возрастной категории. К тому же, именно в этой школе училась золотая медалистка Ирсана Бачаева. Свою медаль девочка подтвердила "красным дипломом", который она получила после окончания факультета "математика и информатика" Чеченского госуниверситета с правом преподавания математики в школе, добавила Зура Тайсумова.

В селе Хаттуни проживает около 2000 человек, из них 335 – школьники. "Педагогический коллектив у нас дружный, основная часть – наши односельчане, некоторые – выпускники нашей школы", – добавила Тайсумова.

По ее словам, классы в школе не перегружены. "С первого по девятый класс на занятиях бывает от 16 до 22 человек. Гораздо меньше учеников (6-8 человек в классах), где учатся старшеклассники", – заявила директор.

Ученики, особенно мальчики, после девятого класса поступают в колледжи, получают профессию, работают, и затем поступают в вузы. "Дело в том, что в селе, и не только в нашем, найти работу, особенно для тех, кто не имеет специальности, большая проблема. А после окончания колледжа парни гораздо быстрее находят работу, и могут помогать семье. Как правило, наши семьи многодетные", – пояснила Зура Тайсумова.

Проблема трехсменного обучения в Чечне была последствием Первой чеченской войны. Ранее власти республики также связывали трехсменку с нехваткой школ, а в сентябре 2018 года объяснили её еще и высокой рождаемостью в республике.

Педагоги вспомнили условия работы в школах в годы Первой чеченской войны

В 1994-1995 годах в Грозном было разрушено 37 из 64 школ, в 1995 году, по приказу руководителя временного правительства Чечни Саламбека Хаджиева все городские школы были восстановлены, но в 1996 году в городе проходили локальные бои и школы опять были разрушены. Таисия Александрова рассказала, что работала в 41-ой школе Грозного учительницей русского языка и литературы. Когда началась война, во время самых жестоких боев она вместе с соседями пряталась в бомбоубежище.

"В начале марта 1995 года боевые действия переместились на окраины города, и мы, выйдя из своих укрытий, ужаснулись тому, что увидели. Город был в руинах, все центральные школы были разрушены, но наша, 41-ая пострадала не так сильно – взрывом снесло только третий этаж, да повыбивало все окна, двери", – рассказала педагог корреспонденту "Кавказского узла".

Работники школы восстанавливали ее сами. "Убирать мусор, натягивать оконные проемы пленкой, замывать стены от надписей, мыть полы помогали и родители наших учеников, и сами ребята старшеклассники. В первых числах апреля в школе начались занятия. Уроки были по 25 минут, занимались в три смены, в каждом классе было по 40-50 учеников. Я была классным руководителем в восьмом классе, у меня училась дочка Ахмеда Закаева. Ее привозили на занятия два вооруженных охранника. Один нес вахту в коридоре, а другой сидел за одной партой с девочкой", – вспоминает Таисия Александрова.

Чтобы наверстать школьную программу ученики занимались весь июнь. "В июле, сразу после выпускного вечера, многие уехали в другие города, чтобы там готовиться для поступления в вузы. И в основном все, кто хотел, поступили в те вузы, которые выбрали", – рассказала педагог.

Минобразования первое время не выделяло учителям зарплату, так как считало школу разрушенной. "По их документам, школа вроде как разрушена, и в ней нельзя проводить занятия и мы, учителя, не имели права работать в разрушенной школе", – объяснила Александрова.

В те дни у детей было огромное желание учиться, в классах стояли "буржуйки", и вместо горячих завтраков учителя раздавали детям бутерброды. "В таких условиях мы работали до конца 1997 года", – уточнила Таисия Александрова.

Во время Первой чеченской войны село Гордали подвергалось бомбежке, но местная школа уцелела, рассказал ее директор Руслан Аюбов. "В какой-то день на село было сброшено 36 бомб. Мы переживали, что будет разрушена школа во время этого налета. Сельчане именно за школу больше всего переживали", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в селе Гордали проживает 560 человек. "В моей школе 52 ученика. Занимаются в две смены. Особой тяги к знаниям, к учебе не наблюдается. Все живут с одной мыслью – уехать на равнину, там где-то зацепиться, чтобы что-то заработать, какую копейку. Спрашиваю, чем будете заниматься – молчат, потому что нет у них в руках никакого дела, не знают, какую пользу они могут принести своему народу", – считает Аюбов.

В советское время в соседнем селе Шуани были две школы. Из других регионов в Чечню приезжали учителя, врачи, которые в то время были уважаемы в горных селах, отметил он. "А сейчас как относятся к учителям? Относятся как раз на ту сумму, которую им платит государство за их работу – на 15 тысяч", – отметил директор школы.

Он подчеркнул, что на 15 тысяч рублей невозможно прокормить семью. "Поэтому никто не хочет идти работать в школы. Нужно поднимать престиж профессии педагога, которые будут делиться своими знаниями, опытом с учениками. Воспитывать у детей любовь к родному краю, к своей малой родине, к своим горам, к родовым селам. И тогда человек найдет в своем краю дело, которое принесет пользу людям и в первую очередь ему самому", – считает Аюбов.

С каждым годом школы Чечни оснащаются все лучше, но в сельских учебных заведениях школьников становится меньше, обратил он внимание. "В нашей школе два года назад было 150 учеников, сейчас 52. А в Шуани ни одного, здание школы пустует, там во всем селе живет всего три семьи", – пояснил директор школы.

Он подчеркнул, что не планирует переезжать из села. "Некоторые родственники переехали в Грозный, а есть и такие, кто уехал в Тюменскую область, вроде есть хорошо оплачиваемая работа. Но в отпуск приезжают сюда, говорят, что скучают. Все-таки корни тянут на родину", – сказал Аюбов.

Власти отчитались об улучшении оснащения школ в Чечне

Ножай-Юртовский район, в котором расположено село Гордали – горный район. До большей части местных населенных пунктов добраться даже при наличии дорог бывает непросто, рассказал заместитель главы администрации Ножай-Юртовского района Хусайн Мамадиев.

За последние два-три года в районе построено 25 новых школ. Большая часть построена на том же месте, где находились прежние школы. Всего в районе 54 школы, они оснащены современным оборудованием: интерактивными досками, компьютерами, в школах есть интернет. Во всех школах двухсменка, отметил Мамадиев.

"Разбросанность домовладений в некоторых селах большая, некоторые дома находятся от ближайшей школы в двух-трех километрах. Ребят, которые живут в отдалении от школы, в школу доставляют на школьном автобусе. И на этом же транспорте после занятий их отвозят домой", – сказал чиновник корреспонденту "Кавказского узла".

Гордали расположено в горах. "Это сейчас до Гордали ведет асфальтированная дорога, а раньше, если в горах прошел дождь, то добраться до этого населенного пункта можно было только пешком или верхом на лошади", – отметил Мамадиев.

Гордали одно из старейших поселений Ножай-Юртовского района, оно было основано в 913 году, подчеркнул чиновник.

В Чечне функционирует 511 школ, в текущем году запланировано открытие еще 23, рассказала сотрудница министерства образования и науки республики Тумиша. "Такое количество школ возводится сейчас в разных уголках Чечни и есть все основания считать, что все они будут закончены именно к 1 сентября нынешнего года", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что в более чем в ста школах республики дети учатся в одну смену. "Таких школ с каждым годом будет все больше", – заявила Тумиша.

В некоторых школах, которые были построены еще в советское время, нет спортзалов, предметных кабинетов. Эти школы не соответствуют современным требованиям. В таких населенных пунктах будут построены новые школы, добавила сотрудница Минобрнауки Чечни.

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