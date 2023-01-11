Администрация Казбековского района сообщила о гибели двух военных на Украине

11 января 2023, 17:20

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Ибрагим Манапов и Камиль Магомедов погибли на Украине, сообщила администрация Казбековского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 322 жителей Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", мобилизованный Гасан Гаргацев стал 320-м военным из Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

О гибели на Украине Ибрагима Манапова стало известно из с сегодняшнего сообщения администрации Казбековского района в Telegram-канале о присвоении улиц селения Ленинаул имен односельчан, погибших в ходе военной операции.

О похоронах Манапова администрация района сообщала 23 октября 2022 года в своем Telegram-канале. В этом же сообщении было указано, что в селении Хубар похоронен погибший на Украине Камиль Магомедов. Другие подробности о погибших в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 322 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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